Pourquoi le Raspberry Pi ne sera plus jamais comme avant

Le Raspberry Pi, ce petit ordinateur bon marché et polyvalent, a révolutionné le monde de l'électronique amateur. Mais avec l'entrée en bourse de Raspberry Pi Holdings, les utilisateurs risquent de perdre au change.

Le Raspberry Pi, ce petit ordinateur bon marché qui a séduit des millions de bricoleurs et de programmeurs à travers le monde, est en train de vivre une transformation importante. Depuis aujourd’hui, ce 12 juin 2024, Raspberry Pi Holdings est une société par actions, avec un tiers de ses actions négociées en bourse. De plus, 18,1 % des actions sont détenues par Sony, ARM, et un fonds d’investissement. L’entreprise a pris un virage décisif vers le capitalisme, ce qui pourrait changer les choses pour ses fans les plus fidèles.

Un projet initialement idéologique

En 2012, le Raspberry Pi a vu le jour avec l’objectif de rendre la programmation et l’expérimentation informatique accessibles à tous, grâce à un ordinateur bon marché et facile à utiliser. Son faible coût et sa polyvalence ont permis de réaliser de nombreux projets, allant de l’éducation à la domotique, en passant par le rétro-gaming. Cependant, avec l’évolution de l’entreprise, ce rêve idéaliste semble s’effriter.

Raspberry Pi Holdings a annoncé qu’elle se concentrerait désormais davantage sur des clients professionnels. Cette orientation pourrait défavoriser la communauté des bricoleurs et des passionnés, qui a déjà souffert de retards de livraison pendant la pandémie de COVID-19. Le prix du Raspberry Pi a également beaucoup augmenté ces dernières années. De plus, les clients industriels, achetant en grande quantité, ont souvent été prioritaires, laissant les utilisateurs individuels en attente.

L’introduction en bourse a des répercussions directes sur la gestion financière de Raspberry Pi Holdings. Une partie des bénéfices, qui ont atteint près de 31,6 millions de dollars en 2023, sera désormais distribuée aux investisseurs sous forme de dividendes. Cela pourrait réduire les fonds disponibles pour les nouveaux développements. Les dépenses de recherche et développement ont d’ailleurs légèrement diminué ces dernières années.

Le développement de nouveaux produits innovants comme le microcontrôleur RP2040 pourrait être compromis. L’accent mis sur des produits lucratifs pour les utilisateurs professionnels pourrait limiter les ressources allouées à des projets risqués et complexes. Et ne comptez plus sur un Raspberry Pi à 35 euros : avec le Raspberry Pi 5 à partir de 65 euros, les marges sont plus intéressantes pour l’entreprise.

Cependant, la Fondation Raspberry Pi, qui a pour mission de promouvoir l’apprentissage de l’informatique, souhaite utiliser l’argent récolté grâce à la vente d’actions pour étendre ses activités. Elle prévoit notamment de développer des offres pour les enseignants et les espaces d’apprentissage ouverts. Toutefois, elle recevra à l’avenir une part plus petite des bénéfices de Raspberry Pi Holdings, ce qui pourrait compromettre ses projets à long terme.

Bref, il est fort à parier que les bricoleurs pourraient se sentent délaissés et se tourner vers d’autres solutions, plus adaptées à leurs besoins et à leur budget.

Quelles sont les alternatives ?

Pour ceux qui cherchent des alternatives au Raspberry Pi 4 et 5, plusieurs options se démarquent. L’Odroid-C4, par exemple, est équipé d’un processeur Amlogic S905X3, quad-core Cortex-A55, et de 4 Go de RAM DDR4. Il offre des ports HDMI 2.0, USB 3.0, USB 2.0 et Ethernet Gigabit. Cet appareil se distingue par son bon rapport qualité-prix et son puissant processeur, bien que le support logiciel soit moins développé que celui du Raspberry Pi.

Une autre option populaire est le Rock Pi 4, qui embarque un processeur Rockchip RK3399 avec un double cœur Cortex-A72 et un quad-core Cortex-A53. Ce modèle est apprécié pour sa performance robuste et son large éventail de connectivités, bien qu’il puisse être un peu plus complexe à configurer pour les novices. Chacune de ces alternatives offre des avantages distincts, que ce soit en termes de puissance, de ports ou de coût, ce qui en fait des choix viables pour ceux cherchant à explorer au-delà du Raspberry Pi.

Pour aller plus loin

Test du Raspberry Pi 4 : est-il prêt à devenir un véritable ordinateur ?