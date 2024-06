Une intelligence artificielle personnelle à moins de 70 €, ça vous tente ? C’est peu ou prou ce que propose le nouveau module « IA Kit » pour le Raspberry Pi 5. De quoi s’amuser avec l’IA pour pas trop chère.

C’était inévitable. Alors que les Google, Microsoft et OpenAI de ce monde se battent à grands coups d’intelligence artificielle toute plus « révolutionnaires » les unes que les autres, la fondation Raspberry rentre aussi dans la danse, mais à sa manière. Responsable de la commercialisation du Raspberry Pi 5 (sorti en septembre 2023), l’organisme s’est allié avec le fabricant de puces Hailo pour concevoir un module d’extension IA pour le célèbre micro-ordinateur.

13 TOPS sur un petit « chapeau »

Comme le détaille le billet d’annonce de la firme, Le Raspberry Pi M.2 HAT+ se décompose en fait deux parties : une unité de traitement neuronal (NPU) chargée des calculs complexes désormais synonymes d’IA, qui se place sur un circuit imprimé, lui-même connecté au Raspberry Pi 5 via l’interface PCIe de l’ordinateur. Une fois le kit assemblé, l’ensemble peut être empilé au-dessus d’un Raspberry Pi, d’où son nom de « Hat », qui signifie « Hardware attached on Top », mais qui peut aussi se traduire astucieusement par « chapeau » dans la langue de Molière.

Bien évidemment, l’« IA Kit » de la fondation Raspberry ne sert pas qu’à rajouter un élégant chapeau au Raspberry Pi 5. La puce Hailo est capable d’effectuer jusqu’à 13 trillions d’opérations par secondes (TOPS), ce qui est considérablement moins que les puces AMD ou Intel actuel, mais amplement suffisant pour commencer à expérimenter avec les différents outils d’intelligence artificielle. En dessous, on retrouve de la pâte thermique destinée à refroidir passivement le composant. Enfin, sur le « chapeau » en lui-même, on retrouve les fameux connecteurs GPIO permettant de connecter tout un tas d’accessoires à son Raspberry Pi.

Disponible en précommande à 65,50 euros

Selon la fondation Raspberry, l’idée de ce module est d’offrir un terrain de jeux à celles et ceux qui veulent s’amuser avec des logiciels boostés à l’IA. Comme le montre une vidéo postée par l’entreprise, on peut par exemple utiliser le NPU pour effectuer de la reconnaissance d’objet via une caméra externe ou effectuer des tâches de reconnaissance vocale. Mais la puce pourra également servir à alimenter des fonctionnalités d’IA présente au sein de certains logiciels auto-hébergeables, spécialité du Raspberry Pi.

Le « Kit IA » est d’ores et déjà disponible en précommande chez les revendeurs Raspberry officiels pour 65, 50 euros. Prix auquel il faudra évidemment ajouter celui d’un Raspberry Pi 5 (environ 60 euros) si vous n’en avez pas un déjà sous la main. Le module devrait officiellement arriver dans les boites aux lettres des plus pressés dès le 14 juin prochain.



