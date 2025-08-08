ChatGPT, Perplexity, Kagi : où tester GPT-5 dès maintenant ?

L’annonce de GPT-5 a entraîné un déploiement chez les plus importants partenaires d’OpenAI. ChatGPT n’a pas l’exclusivité du nouveau modèle.

Source : OpenAI

Jeudi 7 août, OpenAI a lancé officiellement GPT-5, son nouveau LLM majeur embarqué dans ChatGPT. On peut l’essayer dès maintenant dans ChatGPT, mais ce dernier n’a pas l’exclusivité du nouveau modèle.

Les partenaires d’OpenAI ont commencé à déployer GPT-5 dans leurs services. On fait le tour des alternatives à ChatGPT.

Microsoft ajoute GPT-5 à Copilot

Le plus important partenaire d’OpenAI reste Microsoft qui a toujours la primeur des nouveaux modèles de la firme.

Microsoft a donc commencé à déployé GPT-5 dans son chatbot Copilot avec l’ajout d’un nouveau mode Smart.

Comment utiliser GPT-5 sur Copilot ?

Pour utiliser GPT-5 sur Microsoft Copilot, il faut sélectionner le mode Smart qui permet de forcer le chatbot à basculer vers le nouveau modèle.

L’application Copilot est disponible sur Windows, Mac, Android et iPhone. Un abonnement n’est pas nécéssaire.

Perplexity ajoute GPT-5

Le métamoteur Perplexity propose une large gamme de modèle à utiliser. La firme a annoncé qu’elle ajoutait GPT-5 aux modèles proposés pour les abonnés Perplexity Pro et Perplexity Max.

L’assistant a également été mis à jour dans le navigateur Comet.

Kagi ajoute GPT-5 à Kagi Assistant

Même chose du côté du moteur de recherche alternatif Kagi.

Les abonnés à Kagi et Kagi Ultimate peuvent bénéficier d’un chatbot nommé Kagi Assistant et pouvant accéder à plusieurs modèles d’OpenAI, xAI, Google et DeepSeek.

Il suffit de se rendre sur Kagi Assistant et de sélectionner les modèles GPT 5 Mini ou Nano pour réaliser sa requête.

Et ChatGPT en version Apple Intelligence ?

Avec Apple Intelligence, Apple a fait le choix de proposer une intégration profonde de ChatGPT dans l’iPhone.

Malheureusement, pour bénéficier de GPT-5 il faudra se montrer patient. L’ajout de GPT-5 à Apple Intelligence se fera en septembre lors de la sortie d’iOS 26.