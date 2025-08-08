ChatGPT, Perplexity, Kagi : où tester GPT-5 dès maintenant ?

 
L’annonce de GPT-5 a entraîné un déploiement chez les plus importants partenaires d’OpenAI. ChatGPT n’a pas l’exclusivité du nouveau modèle.
Source : OpenAI

Jeudi 7 août, OpenAI a lancé officiellement GPT-5, son nouveau LLM majeur embarqué dans ChatGPT. On peut l’essayer dès maintenant dans ChatGPT, mais ce dernier n’a pas l’exclusivité du nouveau modèle.

Les partenaires d’OpenAI ont commencé à déployer GPT-5 dans leurs services. On fait le tour des alternatives à ChatGPT.

Microsoft ajoute GPT-5 à Copilot

Le plus important partenaire d’OpenAI reste Microsoft qui a toujours la primeur des nouveaux modèles de la firme.

Microsoft a donc commencé à déployé GPT-5 dans son chatbot Copilot avec l’ajout d’un nouveau mode Smart.

Comment utiliser GPT-5 sur Copilot ?

Pour utiliser GPT-5 sur Microsoft Copilot, il faut sélectionner le mode Smart qui permet de forcer le chatbot à basculer vers le nouveau modèle.

L’application Copilot est disponible sur Windows, Mac, Android et iPhone. Un abonnement n’est pas nécéssaire.

Perplexity ajoute GPT-5

Le métamoteur Perplexity propose une large gamme de modèle à utiliser. La firme a annoncé qu’elle ajoutait GPT-5 aux modèles proposés pour les abonnés Perplexity Pro et Perplexity Max.

L’assistant a également été mis à jour dans le navigateur Comet.

Kagi ajoute GPT-5 à Kagi Assistant

Même chose du côté du moteur de recherche alternatif Kagi.

Les abonnés à Kagi et Kagi Ultimate peuvent bénéficier d’un chatbot nommé Kagi Assistant et pouvant accéder à plusieurs modèles d’OpenAI, xAI, Google et DeepSeek.

Il suffit de se rendre sur Kagi Assistant et de sélectionner les modèles GPT 5 Mini ou Nano pour réaliser sa requête.

Et ChatGPT en version Apple Intelligence ?

Avec Apple Intelligence, Apple a fait le choix de proposer une intégration profonde de ChatGPT dans l’iPhone.

Malheureusement, pour bénéficier de GPT-5 il faudra se montrer patient. L’ajout de GPT-5 à Apple Intelligence se fera en septembre lors de la sortie d’iOS 26.

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !

Signaler une erreur dans le texte
Cassim Montilla

Journaliste - Chef de rubrique actualités

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)

En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.

Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.

Gérer mes choix