ChatGPT : la nouvelle version GPT-5 sera annoncée aujourd’hui. À quoi s’attendre ?

OpenAI ne fait quasiment plus de secrets de la date d’annonce pour son prochain grand modèle de langage. Dans un message à peine cryptique posté sur X, la firme laisse entendre que GPT-5 sera annoncé ce jeudi.

OpenAI avait prévenu, la firme se prépare à faire face à une « grosse semaine ». Après la sortie de deux modèles « ouverts » en début de semaine, l’entreprise de Sam Altman se prépare à dévoiler son nouveau produit star : GPT-5. Un modèle de langage qui viendra propulser l’agent conversationnel ChatGPT.

Le compte X d’OpenAI a en effet publié un message hier annonçant un « LIVE5TREAM » ce jeudi 7 août à 19 heures (heure de Paris) avec une coquille tout ce qu’il y a de plus intentionnel.

Des informations contradictoires

Le 5 qui s’est glissé à la place du « S » laisse clairement entendre que l’évènement tournera autour de la nouvelle version de GPT que la firme ne se lasse pas de teaser depuis des trop nombreux mois maintenant. Cela colle aux récentes rumeurs qui suggéraient que la nouvelle version du robot conversationnel sortirait dans les prochains jours.

Si Sam Altman lui-même chantait les louanges de sa nouvelle IA générative il y a peu, la communication autour de cette nouvelle version du célèbre logiciel a pourtant été assez contradictoire. Le patron d’OpenAI a à la fois comparé GPT-5 au projet Manhattan (qui donna naissance à la bombe nucléaire) tout en expliquant aussi que ce même modèle ne serait pas capable de concurrencer les plus grands mathématiciens « avant de nombreux mois ».

GPT-5 n’incarnera probablement pas non plus la première « intelligence artificielle générale » (si tant est qu’un tel concept existe vraiment). D’après le média The Information, le bond entre GPT-4 et cette version sera moins impressionnant que les améliorations précédentes. La faute au manque de contenu neuf pour entraîner l’IA. GPT-5 s’améliorera surtout dans le champ du développement web et des mathématiques.

Un chatbot unique

Ce que l’on sait à coup sûr, c’est que GPT-5 unifiera tous les modèles de langage d’OpenAI en un seul et unique chabot. Plus besoin de faire son marché ou de demander à la machine d’argumenter ou non une réponse. Cette dernière devrait être assez intelligente pour choisir automatiquement le mode le plus approprié pour répondre à une question posée.

Si vous voulez en savoir plus sur GPT-5 et son impact sur ChatGPT, ne loupez pas les annonces d’OpenAI à partir de 19h aujourd’hui. À voir si OpenAI parviendra à recréer l’effet « wahou » des premiers temps.

