ChatGPT prépare son plus grand modèle ouvert depuis GPT-2, mais qu’est-ce que cela veut dire ?

L’arrivée massive de modèles open source dans le secteur de l’IA questionne OpenAI qui annonce vouloir lancer son prototype ouvert dans les mois à venir.

L’arrivée de DeepSeek a été un véritable chamboulement dans le secteur de l’intelligence artificielle. Avec son modèle ouvert, l’intelligence artificielle à permis de rebattre les cartes du développement de cette technologie, allant jusqu’à faire peur à des acteurs historiques comme OpenAI et son ChatGPT. Aujourd’hui, l’entreprise américaine indique, par le biais d’un formulaire, travailler sur son « premier modèle de langage ouvert depuis GPT‑2 » et cherche des collaborateurs pour « rendre ce modèle aussi utile que possible ».

Une ouverture motivée

Cette ouverture de modèle est loin d’être motivée par la seule volonté de rendre la technologie d’OpenAI accessible. Ces derniers mois, d’autres entreprises à l’image de DeepSeek ont fait le choix de l’open source comme Meta avec Llama voyant ainsi leurs téléchargements augmenter pour atteindre dans le cadre de l’IA de Meta plus d’un milliard de téléchargements, rappelle TechCrunch. En février dernier, Sam Altman était revenu sur le développement de ChatGPT, indiquant qu’OpenAI avait été « du mauvais côté de l’histoire ».

D’un statut non prioritaire, les nouveaux arguments de l’open source pourraient conduire OpenAI à opérer un changement de stratégie pour gagner de nouvelles lettres de noblesse tout en restant à la pointe. Sam Altman déclarait d’ailleurs à ce sujet sur X (Twitter) que le prochain modèle ouvert d’OpenAI aura des capacités de « raisonnement » similaires à celles observées sur celui de l’o3-mini.

Les premiers événements permettant de recueillir les retours des développeurs sur le modèle open source d’OpenAI auront lieux dans quelques semaines à San Francisco puis en Europe, précise TechCrunch.