Un mystère a émergé sur ChatGPT où certains utilisateurs ont remarqué que le robot conversationnel était incapable de prononcer le nom d’un certain « David Mayer ».

Après l’affaire des « slop », ces réponses incohérentes générées par les intelligences artificielles, un nouveau mystère émerge sur ChatGPT. Des utilisateurs sur Reddit, ont remarqué que le chatbot semblait incapable de prononcer le nom de David Mayer, ce qui a soulevé des interrogations sur son identité comme le rapporte USAToday.

Plusieurs hypothèses sur la table

L’hypothèse la plus simple serait de dire qu’il s’agit ni plus ni moins d’une erreur de la part du chatbot, l’autre est apportée par Justine Moore, spécialisée dans l’investissement sur les sociétés IA, qui indique sur X (Twitter) que ce fameux « David Mayer » aurait pu exercer son « droit à l’oubli » sur internet effaçant ainsi minutieusement ses traces.

En Europe, la RGPD permet d’exercer ce fameux droit « permettant aux individus de demander aux organisations de supprimer leurs données personnelles ».

Fin novembre, lorsque vous demandiez à ChatGPT de vous parler de David Mayer, le chatbot se retrouvait en difficulté et ne pouvait tout simplement pas générer de réponse, et ce, peu importe la manière dont cela lui était demandé, comme on peut le voir sur cette capture d’écran :

ChatGPT refuse de prononcer le nom de « David Mayer », et personne ne sait pourquoi. Si vous essayez de lui faire écrire le nom, la discussion se termine immédiatement. Les gens ont essayé toutes sortes de choses – des chiffres, des énigmes, des astuces – et rien ne fonctionne. // Source : Justine Moore sur X (Twitter)

Aujourd’hui, la requête semble avoir été corrigée, ChatGPT étant au courant du mystère lui-même :

La requête autour de David Mayer a été réglée sur ChatGPT.

Parmi ces hypothèses, le droit à l’oubli apparaît comme la solution la plus pertinente dans ce contexte. Dans une liste récemment publiée par Justine Moore, qui recense une nouvelle série de noms capables de faire planter ChatGPT, le dernier nom mentionné, par exemple, a explicitement formulé une demande de droit à l’oubli.