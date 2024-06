L’explosion en popularité de l’intelligence artificielle a fait naître tout un tas de nouveaux problèmes et tout un tas de nouvelles expressions pour les désigner : parmi elles, le « slop » commence à faire son bout de chemin.

Vous connaissez sûrement le spam, découvrez maintenant le « slop ». Ce terme, tout droit sorti des langues anglo-saxonnes, connaît un regain de popularité en ce moment avec la montée en puissance des outils d’intelligence artificielle, relève Courrier International.

Originellement façonné pour désigner la boue qui reste au fond des citernes de navires pétroliers, le terme slop est désormais utilisé pour désigner les contenus de basse qualité générés par IA qui inondent le web. Un sondage macabre de Microsoft sur le décès d’une jeune femme ? Slop. De la colle dans sa pâte à pizza chez Google ? Slop. Des story de plafond sur Snapchat ? Slop.

Le pire de l’IA

Sans surprise, le terme a une connotation très négative, désignant tout particulièrement le contenu autogénéré par les IA et moins celui créé suite à la demande d’un ou une internaute face à ChatGPT ou Midjourney. Le Slop c’est le pire des hallucinations des IA couplées avec les pires techniques de référencement pour vous pourrir la vie et vous empêcher de trouver la réponse à votre question même après avoir fait défiler trois pages de résultats Google en somme.

D’après le New York Times, le terme semble être apparu (dans son sens le plus moderne) sur les forums de 4Chan, Hacker News et dans les commentaires de vidéos YouTube. La percée hors des sphères spécialisées semble attribuable à Simon Willison, un développeur britannique qui a entre autres créé le framework open source Django.

Le slop est le nouveau spam

Interrogé à ce sujet, l’homme semble optimiste par rapport aux effets de bord indésirables de l’IA. Selon lui, le terme « Slop » pourrait faire à l’IA ce que le terme « spam » a fait au mail, c’est-à-dire labelliser facilement les contenus de basse qualité grâce à un mot immédiatement compréhensible. « Je pense que c’est important d’avoir un mot pour ça, ça permet aux gens de parler du problème de manière efficace », raconte Simon Willison au Guardian.

Labellisés « Slop » ou non, les contenus générés par IA font beaucoup parler d’eux en ce moment. Meta tentait de lutter contre la désinformation véhiculée par ces images et ces textes en février dernier et l’Europe a réglementé sur le sujet, tout comme les États-Unis.