Les GeForce RTX 5000 cassent la compatibilité avec certains jeux : qu’est-ce que cela veut dire ?

Les nouvelles cartes graphiques de Nvidia font l’impasse sur le support des applications CUDA en 32 bits. Un choix qui peut causer quelques problèmes dans les jeux.

Le jeu Assassin’s Creed IV : Black Flag // Source : Ubisoft

Vous souvenez-vous de PhysX ? Au milieu des années 2000, les jeux vidéo se sont mis à intégrer des moteurs physiques de plus en plus sophistiqués permettant de simuler de façon réaliste la physique des liquides et des objets pour les rendre dynamiques. Half-Life 2 en a été la grande star, jusqu’à The Legend Of Zelda Breath of The Wild plus récemment.

Plusieurs fabricants ont alors eu l’idée de proposer des cartes d’accélération dédiée à ce nouvel usage. La carte PhysX d’Ageia était née. Après les GPU dédié au calcul 3D, c’était l’ère des cartes spécialisées dans le moteur physique. L’idée est morte quasiment aussi vite quand les cartes en question n’ont pas vraiment apporté de gain notable.

Ageia a été revendu à Nvidia qui a intégré les technologies PhysX dans ses cartes graphiques. On apprend désormais que la technologie va prendre sa retraite, causant des problèmes de performances dans certains jeux sur les GeForce RTX 5000.

Ce n’est pas un bug d’après Nvidia

Les GeForce RTX 5000 font l’impasse sur le support des applications CUDA en 32 bits, et plus particulièrement des jeux PhysX 32 bits. Autrement dit, les cartes graphiques sont incapable de supporter les instructions 32 bits PhysX dans les jeux concernés, qui doivent alors se rabattre sur le processeur (CPU) pour les calculs.

Les jeux concernés commencent à montrer de l’age, mais sont des jeux très populaires : Borderlands 2, Batman Arkham City, BioShock Infinite ou encore Assassin’s Creed IV Black Flag.

Sur son forum officiel, Nvidia a déjà pris la parole pour indiquer que ce n’était absolument pas un bug, mais bien le comportement attendu des nouvelles GeForce RTX 5000. La réponse a reçu plusieurs votes négatifs indiquant le mécontentement des lecteurs.

Nvidia ne souhaitant pas rétablir ce support sur les GeForce RTX 5000, les deux solutions restantes sont de désactiver les options PhysX, si le jeu offre la possibilité, ou d’avoir un processeur suffisamment puissant pour encaisser le calcul nécessaire.