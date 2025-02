À l’occasion du lancement de nouveaux produits, les équipes d’OpenAI sont revenus sur le développement de leur IA phare : ChatGPT.

Sam Altman, patron d’OpenAI

L’arrivée de DeepSeek sur le marché des intelligences artificielles a définitivement changé la donne. Avec des coûts réduits annoncés et une puissance rivalisant, voire dépassant, certains modèles phares d’OpenAI, l’entreprise chinoise force la main à ses concurrents américains, les incitant à faire mieux. Face à cette nouvelle concurrence, Sam Altman et ses équipes sont revenus sur le développement de ChatGPT lors d’une session de questions/réponses organisée sur Reddit.

Un modèle à revoir

Lors de cet échange, Sam Altman a reconnu avoir été « du mauvais côté de l’histoire » en matière de stratégie de développement de ChatGPT, rapporte TechCrunch. Le PDG, appuyant qu’une stratégie open source devrait être trouvée au sein d’OpenAI.

Néanmoins, il a précisé que l’open source ne constituait pas une priorité pour OpenAI. Une déclaration confirmée par Kevin Weil, directeur des produits de l’entreprise, qui a indiqué que seuls les anciens modèles, moins performants, pourraient être mis en open source, sans toutefois mentionner lesquels ni donner de calendrier à ce sujet.

Sam Altman a également admis que DeepSeek avait considérablement réduit l’avance d’OpenAI dans le secteur de l’IA, mais il reste confiant. « Nous produirons de meilleurs modèles à l’avenir, mais notre avance sera moins importante que les années précédentes », a-t-il déclaré, des propos rapportés par TechCrunch.

Si les premiers modèles de ChatGPT avaient suivi une démarche open source, OpenAI a rapidement abandonné sa démarche d’association à but non lucratif, investissant aujourd’hui des milliards dans le but d’atteindre une Super Intelligence et plus récemment encore servir les intérêts du gouvernement américain.

