Sam Altman, le patron de ChatGPT, veut tuer l’iPhone : voici son plan

Imaginez un appareil plus révolutionnaire que l’iPhone de 2007. C’est la promesse de Sam Altman, qui prépare en secret le futur de nos interactions technologiques.

Sam Altman, patron d’OpenAI

On nous l’a promis mille fois : « Cette fois, c’est la fin de l’iPhone ! » Spoiler alert : l’iPhone se porte toujours très bien. Mais quand Sam Altman, le patron d’OpenAI, s’y met à son tour, on est obligés d’écouter. Même si on a un petit sourire en coin…

Petit retour en arrière : vous vous souvenez du Facebook Phone ? Non ? Normal, c’était un flop monumental. Et que dire du Amazon Fire Phone, disparu. Plus récemment, l’Humane AI Pin et le Rabbit R1 devaient « révolutionner » notre façon d’interagir avec la technologie. Résultat ? Disons qu’Apple ne s’est pas trop inquiété.

Mais voilà que Sam Altman, un des co-fondateurs d’OpenAI, entre dans l’arène. Et il ne vient pas les mains vides : il a recruté Jony Ive, l’ancien gourou du design d’Apple. La combinaison est intéressante : l’expertise en IA d’OpenAI et le sens du design de Jony Ive.

Pour l’instant, on sait juste que ce nouvel appareil sera « aussi révolutionnaire que l’iPhone en 2007« . C’est marrant, parce que c’est exactement ce que disaient les autres. OpenAI veut même créer ses propres puces.

Un agent IA dans un objet ? On a déjà entendu cette musique

L’appareil promis devrait pouvoir identifier des objets et gérer des tâches complexes. Un peu comme… eh bien, comme un smartphone actuel avec ChatGPT installé dessus ? La vraie question est : qu’est-ce qui va vraiment différencier cet appareil ? On peut installer un modèle de langage sur un smartphone, comme le propose le Galaxy S25 Ultra avec Gemini Live directement appelé depuis un bouton physique.

Alors, nouvel iPhone-killer ou prochain nom à ajouter à la longue liste des « on a essayé » ? Hm, on a notre petite idée.