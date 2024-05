Le Rabbit r1 démasqué : une application Android en réalité que l’on peut installer sur un smartphone

Les wearables AI sont présentés comme des appareils high-tech révolutionnaires, capables de nous faciliter la vie au quotidien. Mais qu'en est-il vraiment ?

Les premiers exemplaires du Rabbit r1 ont été livrés aux journalistes américains. Le verdict est tombé : ce wearable IA est loin d’être terminé, il manque des fonctions essentielles et il est instable.

Pour rappel, tout comme le Humane AI Pin, le R1, vendu à 199 dollars, est un appareil d’IA autonome aux ambitions démesurées.

Physiquement, il évoque une actioncam ou une console Playdate, compact à souhait avec un écran tactile de 2,88 pouces, un appareil photo rotatif et une molette de défilement. En gros, il fait la moitié de la taille d’un smartphone. Il a un écran, un microphone, un haut-parleur, une molette et une caméra.

Mais la véritable innovation réside dans le logiciel : Rabbit OS et sa technologie d’IA sous-jacente. Contrairement aux grands modèles de langage comme ChatGPT, Rabbit OS s’appuie sur un « grand modèle d’action » (Large Action Model – LAM).

Juste un APK

Et… il s’avère que l’appareil n’est rien de plus qu’une application Android. En effet, Android Authority a réussi à récupérer l’application APK qui était sur le Rabbit r1 et à l’installer sur un Pixel 6a. Et ça fonctionne !

Mais comment est-ce possible ? Tout simplement parce que le Rabbit r1 est un appareil Android. Bien sûr, l’application Rabbit n’offre probablement pas toutes les mêmes fonctionnalités que le Rabbit r1.

Comme l’explique Rahman, « l’application de lancement du Rabbit R1 est destinée à être préinstallée dans le micrologiciel et à bénéficier de plusieurs autorisations privilégiées au niveau du système – dont nous n’avons pu accorder que certaines – de sorte que certaines fonctions échoueraient probablement si nous essayions. .» Mais le fait que le logiciel fonctionne sur un téléphone de milieu de gamme d’il y a près de deux ans suggère qu’il a plus en commun avec une simple application Android qu’autrement.

Rabbit a déjà réagi en affirmant que « Rabbit R1 n’est pas une application Android… Rabbit OS et LAM fonctionnent sur le cloud avec des modifications très personnalisées de l’AOSP et du micrologiciel de niveau inférieur. Par conséquent, un APK bootleg local sans le système d’exploitation approprié et les points de terminaison Cloud ne pourront pas accéder à notre service. . Rabbit OS est personnalisé pour r1 et nous ne prenons pas en charge les clients tiers. ».

Mais alors, pourquoi utiliser un appareil dédié si on peut avoir les mêmes fonctionnalités sur son smartphone Android ? C’est la question que l’on peut se poser.

Cela soulève une fois de plus la question de l’utilité des wearables AI. Si on peut avoir les mêmes fonctionnalités sur son smartphone Android, pourquoi investir dans un appareil dédié ? Et surtout, pourquoi payer plus cher pour un appareil qui n’est finalement qu’une application Android déguisée ?

