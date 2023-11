Humane Ai Pin : est-ce la fin du smartphone ?

Dans les minutes qui viennent, il y a de fortes chances que la petite danse des notifications fasse vibrer votre poche. Nos smartphones, on les adore, on ne peut pas s'en passer. Et là, tenez-vous bien, débarque un petit objet connecté qui pourrait changer la donne : le Humane Ai Pin. C'est le bébé de deux anciens d’Apple, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri. Ce truc, à peine visible, mais super futé, nous fait réfléchir : et si nos chers smartphones n'étaient qu'une étape vers un futur où la technologie, toujours là, jouerait plutôt profil bas, presque cachée ?

On dirait que tout le monde est à la recherche du nouveau gadget qui va détrôner le smartphone. Entre les montres intelligentes, les lunettes connectées et même les bagues, les idées fusent. Pourtant, jusqu’ici, rien n’a réussi à déloger le smartphone de sa place de choix dans nos poches. Et là, deux anciens d’Apple, Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, débarquent avec leur trouvaille : l’Humane Ai Pin.



Bethany, avec son expérience de deux décennies chez Apple, a déjà mis les mains dans pas mal de gros projets. Imran, lui, était le gars derrière l’interaction avec nos appareils. Ensemble, ils ont pondu l’Ai Pin, un petit boitier sans écran qu’on accroche près du cœur. Cinq ans de travail, 240 millions de dollars et 25 brevets plus tard, ils nous présentent cet objet, avec le soutien de quelques géants comme OpenAI Slack ou encore Tidal

Leur but ? Nous faire oublier nos smartphones en nous noyant sous encore plus de technologies. L’Ai Pin, c’est un peu comme un ordinateur invisible que l’on contrôle par la voix, un touchpad ou en projetant un écran sur la main. On peut tout faire avec : envoyer des messages, écouter de la musique, prendre des photos, passer des appels, traduire des conversations… Et il est plus malin que Siri, Alexa ou Google Assistant, parce qu’il suit une conversation sans qu’on ait besoin de lui rafraîchir la mémoire à chaque fois.



Le lancement de l’Ai Pin, c’est un gros coup de poker pour Humane. Ils veulent écouler 100 000 pièces à 699 dollars chacune, plus un abonnement mensuel de 24 dollars. Environ 1000 dollars pour un an d’utilisation, soit le prix d’un smartphone haut de gamme, sans compter l’abonnement de ce dernier.

Et, il va falloir s’habituer à un tout nouvel OS, Cosmos, qui manque encore de pas mal de fonctions auxquelles on est habitués. Et bien sûr, comme pour toute nouveauté, il y aura probablement quelques bugs.

Un monde sans smartphone

L’idée est séduisante sur le papier. Le smartphone a révolutionné notre manière de vivre, de communiquer, de consommer, de travailler. Mais avouons-le, on est devenus accros à ce petit écran qui ne dort jamais, toujours là, à portée de main. Du coup, l’idée d’une technologie un peu plus discrète, qui s’infiltre dans notre quotidien sans qu’on la remarque vraiment, ça a de quoi faire réfléchir. Imaginez, toute la tech qu’on adore, mais en mode furtif, sans qu’elle nous saute constamment aux yeux.

Ce passage à une technologie « invisible » pourrait être le prochain grand tournant. Cette invention nous pousse à nous interroger : et si le règne du smartphone n’était qu’un passage vers un futur où la technologie, tout en étant partout, se ferait discrète, presque invisible ? Après tout, n’est-ce pas le rêve ultime de la tech ? Des appareils qui se fondent dans notre quotidien, qui nous libèrent des contraintes des écrans et des interfaces complexes, tout en restant hyper fonctionnels. Cela nous rappelle un peu ce que disait Heidegger sur la technologie, qui devrait nous libérer plutôt que nous dominer.

Quand j’ai jeté un œil à la démo de l’Ai Pin, je dois dire que j’ai eu comme un petit moment de scepticisme. On dirait un truc tout droit sorti d’un film de science-fiction, un peu décalé de notre quotidien. Ça fait un bail que la boite Humane fait parler d’elle, mais là, avec leur Ai Pin, ils m’ont vraiment fait lever un sourcil. Difficile de dire si c’est du génie ou juste un coup de com’. À première vue, ça ressemble plus à un concept de design futuriste qu’à un truc qu’on utiliserait tous les jours.

Le concept de l’Ai Pin, c’est intéressant, mais il y a quelques trucs qui me chiffonnent. L’idée de se débarrasser de notre addiction aux smartphones, c’est séduisant sur le papier, mais est-ce que ça tient la route avec un écran monochrome et un abonnement mensuel à la clé ? Et puis, cette caméra qui filme tout, tout le temps, ça soulève beaucoup de questions côté vie privée. On dirait presque qu’ils ont voulu être tellement en avance qu’ils ont oublié de regarder si on les suivait.

Ceci dit, il faut admettre un truc : que l’Ai Pin cartonne ou qu’il fasse un flop, les idées derrière vont sûrement influencer ce qui se fait à l’avenir. C’est clair qu’ils essaient de repousser les frontières de la technologie telle qu’on la connaît. Je ne suis pas complètement convaincu par le truc, mais je dois avouer que c’est plutôt courageux.

Et, malgré mes doutes, je dois dire que je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner. C’est le genre de truc qui, s’ils arrivent à bien le peaufiner, pourrait vraiment changer la donne. Qui sait ? Peut-être qu’on se moque aujourd’hui de l’Ai Pin, mais dans quelques années, on se rappellera ce moment comme du début d’une nouvelle ère technologique.