Ce qu’il y a à l’intérieur de l’Ai Pin, l’objet connecté qui espère remplacer le smartphone

La startup Humane a récemment annoncé son Ai Pin, un petit objet connecté dont l'ambition n'est rien d'autre que de remplacer le smartphone, à coup d'intelligence artificielle notamment. La présentation nous révèle les détails techniques de cet objet insolite.

699 dollars : c’est la somme qu’il faudra débourser pour se procurer l’Ai Pin de Humane, en plus d’un abonnement mensuel obligatoire à 24 dollars pour utiliser les services de l’objet. Les précommandes sont ouvertes et permettent de connaître les détails techniques de cet Ai Pin. Arrivée prévue début 2024.

Moins équipé qu’un smartphone, car plus petit

L’Ai Pin pèse 34,2 grammes et peut monter à 54,7 grammes si on l’équipe d’une batterie supplémentaire qui vient se fixer magnétiquement à l’arrière. Avec un poids et une taille si réduits, on est loin d’un smartphone. Pourtant, les composants ressemblent fortement.

Cela commence dès la puce : il s’agit d’un SoC de Qualcomm de la gamme Snapdragon fonctionnant avec huit cœurs et cadencé à 2,1 GHz. Il est épaulé par 4 Go de RAM et 32 Go de stockage. On peut se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth 5.1 et sur le réseau cellulaire via une carte eSIM. Par ailleurs, l’abonnement de Humane comprend un numéro de téléphone T-Mobile pour les appels, les SMS et Internet.

L’appareil de Humane dispose d’une caméra. Il s’agit plus précisément d’un capteur photo ultra-grand-angle de 13 Mpx, avec un champ de vision de 120°, une ouverture f/2,4 ainsi qu’une distance focale d’environ 40 cm minimum.

Il permet de prendre des photos en 4 208 x 3 120 pixels. Concernant la définition en vidéo, elle est pour l’instant inconnue.

L’écran laser de l’Ai Pin

Ce qui intrigue fortement, c’est surtout son écran. Pas de LCD ou d’Oled, c’est en fait un écran laser : l’Ai Pin projette avec son laser à balayage de la lumière et on utilise sa main comme écran. Une seule couleur est disponible cependant et peut être affichée à une distance située entre 20 et 40 centimètres, pour une définition de 720p.

La taille d’affichage est de 7 par 9,6 centimètres à 30 centimètres de distance. Pour rappel, on navigue dans les menus à l’aide de son autre main en l’inclinant, en la tournant ou encore en faisant toucher ses doigts. Pour plus de praticité, l’Ai Pin de Humane est équipé d’un pavé tactile, pour contrôler sa musique, prendre une photo ou lancer une traduction.

Parmi les autres capteurs qu’on trouve, il y a un capteur de lumière ambiante, un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre ainsi qu’un GPS. Pour prévenir des notifications et appels, on trouve un voyant lumineux. Un autre indique si le microphone ou l’appareil photo est actif.

Pas d’applications, que de l’IA chez Humane

Difficile de comprendre quel est le système applicatif de l’Ai Pin de Humane. L’entreprise parle davantage d’expériences avec l’intelligence artificielle. Parmi les services cités, on compte OpenAI, Microsoft, Google, Slack ou encore Tidal. Ce sont sans doute de grosses limitations pour les utilisateurs, qui les empêcheront très probablement de se passer d’un smartphone.

Des commandes sont néanmoins à disposition : l’une d’entre elles permet de résumer les messages et appels reçus. Une autre nommée « AI DJ » crée la « bande-son de votre vie » en sélectionnant certains morceaux, moyennant un abonnement à Tidal.