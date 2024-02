Non, l’AI Pin ne remplacera pas le smartphone, et c’est ce qui le rend séduisant

La start-up américaine Humane fait la démonstration de son fameux AI Pin lors du MWC 2024. Nous avons pu assister à des démos en anglais et en français. L'objet ne remplacera pas le smartphone, et c'est bien ce qui le rend convaincant.

Cela fait plusieurs mois que l’AI Pin fait tourner les têtes des technophiles. Et pour cause, avec un smartphone qui ne fait plus vraiment rêver, la tech se demande quel sera son nouvel eldorado : le métavers ? l’IA générative ? L’informatique spatiale ? Ou bien de nouveaux objets à porter comme l’AI Pin ? Au Mobile World Congress nous avons pu assister à une démonstration de ce petit objet si intrigant.

Changer notre rapport au smartphone

Je vais l’avouer, je n’étais clairement pas convaincu par l’AI Pin à première vue. J’ai vu passer depuis des années un lot incalculable de produits prétendant tout révolutionner et être le remplaçant de notre smartphone. Alors j’ai posé la question directement à Humane, la start-up qui développe l’appareil et leur réponse m’a positivement surpris. Non l’AI Pin n’est pas conçu pour remplacer votre smartphone. La philosophie de l’entreprise me semble bien plus maligne, la représentante nous l’explique « l’AI Pin peut changer notre rapport au smartphone, tout comme le smartphone a changé notre rapport à l’ordinateur ».

Et là j’ai tout de suis était bien plus attentif au concept même du produit. L’AI Pin est un appareil qui se veut le plus discret possible. On peut l’accrocher à la veste pour l’avoir accessible immédiatement, comme la représentante qui nous faisait la démonstration ici, ou on peut simplement le glisser dans une poche. De son aveu, la personne avait justement l’habitude de garder l’AI Pin dans sa poche.

L’ère de l’informatique discrète

Le petit objet propose deux modes d’interactions. Le principal se fait à la voix, avec un assistant propulsé à l’IA générative pour répondre à toutes vos questions. Le second est un affichage laser qui peut se projeter sur votre main, pour permettre notamment de lire une version écrite de la réponse, pratique dans les lieux où il ne faut pas faire de bruits.

Pour lire une réponse rapide, cela suffit amplement. Évidemment, hors de question de regarder une vidéo sur un tel affichage. Tout au plus, vous pourrez contrôler la lecture de musique ou de votre podcast. Et c’est bien là qu’on touche à l’objectif de l’appareil. Nous interroger sur temps d’écran. Une préoccupation de plus en plus prégnante, en particulier pour la fameuse Gen Z, très cliente depuis quelques mois d’un retour aux « dumb phone », plus simple et permettant de se couper des réseaux sociaux.

Parler d’informatique discrète ou de déconnexion tout en vendant un nouvel appareil à porter sur soi peut paraître paradoxal. Pourtant, cela semble une solution pour réduire la part d’écran dans notre usage numérique.

Ça marche

Les différentes démonstrations auxquelles nous avons assisté étaient plutôt convaincantes. L’IA met un peu de temps à trouver la réponse, quelques secondes, puis la délivre à l’oral. Nous avons pu demander une traduction en français de la réponse, et l’IA a été capable de changer de langue alors que le produit reste réservé aux États-Unis. La synthèse vocale en français était suffisamment bonne pour comprendre la réponse, même si une pointe d’accent persiste sur la lecture de nom propre.

Par ailleurs, il est possible d’interrompre l’IA pendant qu’elle livre sa réponse, pour l’interroger en partant du contexte déjà existant de la question précédente.

La qualité du haut-parleur de l’AI Pin est également très remarquable. La démonstration est en plein milieu d’un salon très bruyant, et pourtant on pouvait entendre les réponses et la musique de façon très intelligible.

Je ressors de cet entretien bien plus convaincu par la crédibilité de la philosophie d’Humane et la qualité de leur premier produit. Pas encore suffisamment pour me compter comme un futur client, mais je ravalerai mes moqueries à l’avenir. Reste encore quelques freins, comme le prix de l’objet, dont on parle plus bas, mais aussi quelques manques sur cette première génération. Par exemple, l’objet est dénué de système d’identification vocale du propriétaire. Autrement dit, vous pouvez interrompre une requête en coupant la parole, ou vous pouvez même poser directement des questions à l’objet, sans le consentement de l’utilisateur. La caméra en façade de l’AI Pin pose aussi la question de la vie privée d’autrui, au même titre que les lunettes connectées. Il est en effet possible d’utiliser l’AI Pin pour lire des indications. On a ainsi vu l’objet être capable d’identifier une personne grâce à son badge du MWC.

Le Humane AI Pin est déjà disponible aux États-Unis à partir de 699 dollars. L’entreprise n’est associée qu’avec un seul opérateur mobile à ce stade. Nous avons évidemment posé la question de la commercialisation en Europe, mais Humane n’avait aucune annonce à faire pour le moment. Aucun doute que la présence de la société au MWC va lui permettre de négocier ses futurs contrats avec Orange, Deutsche Telekom et autre Telefónica. C’est aussi et surtout le rôle de ce genre de ce salon professionnel, derrière les annonces de grandes nouveautés pour le grand public.

Notre journaliste Cassim Montilla est à Barcelone pour couvrir le MWC 2024 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.