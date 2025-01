ByteDance (TikTok) veut s’imposer avec son ChatGPT

ByteDance, l’entreprise propriétaire de TikTok, annonce avoir développé un modèle d’intelligence artificielle surpassant ChatGPT.

On ne compte plus le nombre d’entreprises qui se lancent dans la course à l’intelligence artificielle. Entre les modèles américains, portés par le solide ChatGPT d’OpenAI ou encore Claude d’Anthropic, chaque acteur cherche à se démarquer avec son propre modèle. La Chine, de son côté, comble son retard présumé à vitesse grand V. ByteDance, la maison mère de TikTok, rejoint ainsi DeepSeek dans cette course au chatbot.

Rien à envier

ByteDance a récemment publié Doubao-1.5-pro, une mise à jour de son modèle d’IA phare, qui, selon l’entreprise, surpasse le modèle o1 d’OpenAI dans un test de référence servant à mesurer la capacité de raisonnement d’un modèle d’IA face à des instructions complexes, rapporte Reuters. Ce lancement concorde avec la sortie du dernier modèle R1 de DeepSeek affichant des capacités similaires.

Ces avancées, portées par ByteDance, DeepSeek et d’autres, pourraient bouleverser les parts de marché d’OpenAI et des autres grands modèles linguistiques. Non seulement les nouveaux acteurs rivalisent en termes de performance, mais ils sont également compétitifs financièrement.

Économiquement attractif

Pour se démarquer de la concurrence, ByteDance dispose de solides arguments. Tandis que DeepSeek propose une offre compétitive à environ 2 euros par million de jetons en sortie avec son modèle DeepSeek-R1, contre 189 euros pour un service équivalent chez OpenAI, ByteDance va encore plus loin. Sa version professionnelle la plus puissante, Doubao-1.5-pro-256k, offre un service similaire pour seulement 1 euro par million de jetons.

Si ByteDance était peu connu dans ce secteur d’activité, il pourrait comme d’autres acteurs chinois continuer de s’imposer comme de sérieux concurrents face aux géants occidentaux.