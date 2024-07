Meta présente Llama 3.1, un modèle d’IA gratuit et open-source qui dépasse la puissance de ses concurrents

L'IA est en ébullition, et Meta vient de mettre un sacré coup de chaud avec Llama 3.1. Open source, puissant et ambitieux.

Meta vient de lâcher une véritable bombe dans le monde de l’intelligence artificielle : Llama 3.1. Ce nouveau modèle d’IA open source ne fait pas dans la demi-mesure et ambitionne carrément de détrôner les géants du secteur comme OpenAI et Anthropic.

Un monstre de puissance à la portée de tous ?

Commençons par les chiffres qui donnent le tournis. La version la plus musclée de Llama 3.1 compte pas moins de 405 milliards de paramètres. Pour les non-initiés, ces paramètres sont un peu comme les neurones de l’IA : plus il y en a, plus le modèle est capable de réaliser des tâches complexes. À titre de comparaison, GPT-3, qui a fait sensation il y a quelques années, n’en comptait « que » 175 milliards. Bien qu’OpenAI n’ait pas déclaré le nombre de paramètres de GPT-4, on évoque aussi le chiffre de 1000 milliards. En réalité, Meta rend disponibles trois versions : 405B, 70B et 8B paramètres.

Mais ce n’est pas tout ! Pour entraîner ce mastodonte, Meta a mis le paquet : 16 000 GPU H100 de Nvidia ont été mobilisés. Ces puces sont parmi les plus performantes (et les plus chères) du marché pour l’IA. On parle ici d’un investissement qui se chiffre probablement en centaines de millions de dollars. Mark Zuckerberg évoque un coût d’utilisation estimé à 50 % de celui des modèles fermés comme GPT-4o.

Une nouvelle fonctionnalité « Imagine Me » de Meta AI scanne votre visage à travers l’appareil photo de votre téléphone pour vous permettre d’insérer votre image dans les images qu’il génère. En capturant votre image de cette manière et non via les photos de votre profil, Meta espère éviter la création d’une machine à deepfake.

Meta AI sera également disponible sur le casque Quest dans les semaines à venir, en remplacement de son interface de commande vocale.

Le plus fou dans tout ça ? Meta rend ce modèle accessible gratuitement aux développeurs et aux entreprises. Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite. Si Meta clame haut et fort que Llama 3.1 est « open source », la réalité est un peu plus nuancée. Certes, les poids du modèle (c’est-à-dire les valeurs qui déterminent son comportement) sont accessibles publiquement. Mais Meta reste très discret sur les données utilisées pour entraîner le modèle.

Or, ces données sont cruciales pour comprendre réellement les performances et les biais potentiels du modèle. De plus, la licence d’utilisation commerciale de Meta impose certaines restrictions. On est donc loin d’une ouverture totale et sans condition.

Malgré ces bémols, la stratégie de Meta avec Llama 3.1 reste ambitieuse et potentiellement disruptive. En rendant accessible un modèle aussi puissant, le groupe de Mark Zuckerberg pourrait bien accélérer l’innovation dans le domaine de l’IA.

Comprenez ici que des start-ups, des chercheurs ou même des passionnés pourront désormais expérimenter avec un modèle de pointe sans avoir à débourser des sommes astronomiques. Cela pourrait donner naissance à une multitude d’applications innovantes, de l’assistant virtuel ultra-performant à des outils de recherche révolutionnaires.

Mark Zuckerberg compare l’évolution de l’IA à celle de Linux dans le domaine des systèmes d’exploitation

Mark Zuckerberg, le CEO de Meta, a une vision claire sur le sujet. Il compare l’évolution de l’IA à celle de Linux dans le domaine des systèmes d’exploitation : « Aujourd’hui, Linux est le fondement standard de l’industrie pour le cloud computing et les systèmes d’exploitation qui font fonctionner la plupart des appareils mobiles – et nous bénéficions tous de produits supérieurs grâce à cela.« .

Il aborde également la question de la sécurité, un point souvent soulevé par les critiques de l’open source : « Mon point de vue est que l’IA open source sera plus sûre que les alternatives. Je pense que les gouvernements concluront qu’il est dans leur intérêt de soutenir l’open source car cela rendra le monde plus prospère et plus sûr. »

Mark Zuckerberg va même plus loin en prédisant que l’assistant IA de Meta, basé sur Llama 3.1, dépassera ChatGPT en termes d’utilisation d’ici la fin de l’année. Un pari osé, quand on sait que ChatGPT compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs.

Llama 3.1 est disponible directement sur le site de Meta avec trois versions différentes.