MacBook Pro M4 officialisés : puissance, puissance et encore plus de puissance

Après des mois de fuites, Apple dévoile ses nouveaux MacBook Pro. Au programme : puce M4, davantage de mémoire partagée et un écran antireflet.

Apple

Apple dévoile officiellement le MacBook Pro avec puce M4 après plusieurs semaines de fuites, notamment chez les créateurs de contenus russes. C’est bien simple, on n’avait eu de telles fuites depuis l’iPhone 5 oublié dans un bar en 2010.

En plus de la nouvelle puce M4 décliné en plusieurs profils de puissance, les MacBook Pro de cette année bénéficient aussi d’une connectivité améliorée et d’une quantité de mémoire enfin acceptable pour les modèles de base.

Une puce M4 surpuissante parée pour l’avenir

On vous parle de puce M4 depuis le début de la semaine, si ce n’est le début de l’année. Les MacBook Pro de 2024 vont embarquer des versions plus puissantes de ces SoC, avec des déclinaisons possibles en M4 Pro et M4 Max.

La puce M4 classique avec ses 10 cœurs CPU (contre 8 cœurs pour le M3) et 10 cœurs GPU sera comme d’habitude disponible uniquement pour le MacBook Pro 14 pouces, alors que les puces M3 Pro et M3 Max seront disponibles sur les modèles 14 et 16 pouces.

Apple annonce ici un gain de performance de l’ordre de 180% par rapport à la puce M1, avec des performances GPU doublées sur le modèle de base. La puce M4 Pro embarque le double de cœurs graphiques (20) et promet 2,4 fois les performances de la meilleure puce IA du marché chez Intel.

La très attendue puce M3 Max embarque 40 cœurs graphiques (!) pour des performances graphiques quasi doublées par rapport au M1 Max. Apple annonce encore ici le quadruple de la vitesse en charges de travail IA par rapport aux meilleurs NPU de la concurrence.

À l’instar du nouvel iMac et Mac Mini M4, les MacBook Pro M4 sont désormais vendus avec 16 Go de mémoire unifiée au minimum, contre 8 Go l’année dernière. Les modèles M4 Pro seront dotés de 24 Go de mémoire, 36 Go pour les modèles M3 Max.

À noter que les MacBook Air M2 et M3 bénéficient aussi de cette amélioration, pour un prix inchangé. La bonne affaire.

Un écran plus lumineux

L’écran Liquid Retina XR gagne en luminosité avec 1000 cd/m2 pour les contenus en SDR, tout en gardant un pic à 1600 cd/m2.

Apple

À l’instar de l’iMac M4, les MacBook Pro M4 offre aussi une option avec écran nano-texturé pour réduire les reflets tout en gardant le contraste de la dalle/.

Connectivités de pointe

Tout comme le Mac Mini M4, ces MacBook Pro de dernière génération (versions M4 Pro et M4 Max) embarque 3 ports Thunderbolt 5 pouvant aller jusqu’à 120 Gbit/s, le triple de ce que propose le Thunderbolt 4 actuellement. Le modèle M4 de base reste seulement compatible Thunderbolt 4.

Et petite nouveauté cette année, le modèle de base embarque trois ports, contre deux sur le M3. C’est toujours bon à prendre. Un lecteur de carte SDXC est toujours présent pour les créatifs.

Apple

Tout comme les autres ordinateurs d’Apple, les MacBook Pro M4 supporte le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Il faudra visiblement attendre l’année prochaine pour le Wi-Fi 7.

Si Apple ne compte pas encore bousculer le design de son MacBook Pro, le modèle de base vient désormais en coloris Noir sidéral par défaut, alors qu’il était jusque-là réservé aux modèles Pro et Max. Pour le reste, il s’agit du même châssis que l’année dernière.

Prix et disponibilité

Les MacBook Pro M4 sont d’ores et déjà disponibles à la pré-commande sur le site d’Apple pour une disponibilité le 8 novembre prochain à ces tarifs :

Le MacBook Pro M4 débute à 1899 euros en version 14 pouces avec 16 Go de mémoire unifiée.

Le MacBook Pro M4 Pro débute à 2399 euros en version 14 pouces avec 16 Go de mémoire unifiée.

Le MacBook Pro M4 Pro débute à 2999 euros en version 16 pouces avec 24 Go de mémoire unifiée.

Le MacBook Pro M4 Max débute à 3799 euros en version 14 pouces avec 36 Go de mémoire unifiée.

Le MacBook Pro M4 Max débute à 4099 euros en version 16 pouces avec 36 Go de mémoire unifiée.