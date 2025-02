La nouvelle version majeure de ChatGPT pourrait arriver plus tôt que prévue

Des informations suggèrent que les serveurs de Microsoft vont accueillir la nouvelle version de ChatGPT dès la semaine prochaine.

Le logo de ChatGPT // Source : ilgmyzin via Unsplash

On en sait un peu plus sur l’arrivée des prochaines versions de ChatGPT. Alors qu’OpenAI prévoyait le lancement de la version 4.5, baptisée Orion dans les prochaines semaines, The Verge nous apprend que cette nouvelle version pourrait finalement voir le jour dès la semaine prochaine sur les serveurs de Microsoft. Le média en profite pour annoncer que GPT-5, un modèle très attendu ne tarderait pas à suivre.

Des serveurs en préparation

C’est une source proche de l’entreprise qui s’est confiée à The Verge, indiquant que Microsoft, partenaire historique d’OpenAI, serait en train d’augmenter les capacités de leurs serveurs pour accueillir les prochaines modèles GPT-4.5 et 5 de la firme.

Véritable modèle de transition, la version 4.5 ne serait pas si différente de la version 4, mais permettrait à OpenAI de continuer à sortir des « nouveautés » face à son concurrent chinois DeepSeek.

Pour ce qui est de GPT-5, la version censée faire table rase des précédentes, The Verge confie que le LLM d’OpenAI pourrait arriver d’ici la fin du mois de mai. Une annonce qui coïncide avec les déclarations faites par Sam Altman sur X.

Reste à savoir si OpenAI tiendra son calendrier. Pour rappel, la version 4.5 de ChatGPT était attendue pour le mois d’octobre.