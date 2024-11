Orion : le prochain ChatGPT ne serait pas si différent

Le prochain modèle conçu par OpenAI pour succéder à GPT-4 proposerait une amélioration incrémentale. Loin de la révolution teasée.

Source : Unsplash

Depuis l’arrivée de ChatGPT en 2022, les algorithmes d’IA générative avancent très vites. Il suffit de voir les évolutions d’un système comme Midjourney pour la génération d’images pour le constater.

Est-ce que cette évolution va ralentir à l’avenir ? C’est ce que croit comprendre The Information à propos des prochaines évolutions d’OpenAI.

La suite de GPT-4

Ces dernières semaines, la société de Sam Altman a fait de grandes promesses autour de la prochaine évolution de GPT-4, le modèle qui anime ChatGPT.

Cette nouvelle version du modèle, connue sous le nom de code Orion, ne proposerait qu’une amélioration incrémentale en comparaison de GPT-4. Autrement dit, l’expérience proposée par ChatGPT ne serait pas bouleversée.

Par ailleurs, OpenAI serait confronté au même problème que pour GPT-4 : la lourdeur du modèle et la puissance de calcul requises pour le faire tourner. L’IA générative et en particulier GPT-4 demande de très grandes ressources, ce qui implique un coût à la fois en infrastructure et en électricité pour les géants de la tech qui s’en équipent comme Microsoft.