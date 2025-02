Samsung pourrait déployer One UI 8 bien plus tôt que prévu

Les propriétaires de smartphones Galaxy ont été déçus par les multiples retards du déploiement de One UI 7, mais il s’avère que la prochaine version One UI 8 pourrait bien avoir de l’avance.

Alors que Samsung était auparavant parmi les premiers à déployer les mises à jour logicielles après Google, l’entreprise a rencontré des obstacles sans précédent avec la mise à jour basée sur Android 15, désormais attendue pour avril. Cependant, une source réputée affirme que le fabricant pourrait dorénavant se rattraper avec One UI 8, basé sur Android 16.

En effet, selon Ice Universe sur X/Twitter, Samsung apporterait One UI 8 à ses appareils « plus tôt que prévu », citant des « informations initiales » obtenues d’une source anonyme. Si cela s’avère exact, ce serait une amélioration significative par rapport à la stratégie actuelle de déploiement des mises à jour de l’entreprise.

Un espoir pour les utilisateurs de smartphones Galaxy ?

Bien qu’Ice Universe n’ait pas partagé de détails spécifiques sur One UI 8, l’idée qu’il sera disponible plus tôt que prévu semble logique, surtout si l’on considère le calendrier accéléré de Google pour Android 16. Samsung pourrait déjà préparer le terrain pour lancer One UI 8 peu après la sortie stable d’Android 16 sur les appareils Pixel, prévue pour la fin du deuxième trimestre.

Étant donné la fiabilité d’Ice Universe, les propriétaires de smartphones Galaxy ont de bonnes raisons d’être optimistes quant à cette nouvelle révélation. Toutefois, comme pour toute fuite, il est recommandé de rester prudent jusqu’à une annonce officielle de Samsung.

Google a déjà confirmé son intention de publier deux mises à jour Android l’année prochaine, la seconde étant une version mineure prévue pour le quatrième trimestre. Samsung pourrait profiter de ce calendrier pour accélérer le développement de One UI 8. Il est possible que Samsung intègre de nouvelles fonctionnalités dans One UI 8, comme le Decal Shader, qui ramènerait des animations système naturelles rappelant l’interface TouchWiz. Bien que le calendrier exact reste inconnu, on peut s’attendre à une version bêta de One UI 8 aux alentours de la Samsung Developer Conference 2025.