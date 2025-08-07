ChatGPT GPT-5 est là : plus simple, plus malin, voici les nouveautés à retenir

OpenAI dévoile la nouvelle version majeure de son modèle GPT-5, associé à une refonte de ChatGPT.

Source : OpenAI

Avec l’énorme popularité de ChatGPT, l’annonce était forcément très attendue. Voici enfin l’annonce de GPT-5, le nouveau modèle LLM d’OpenAI. La firme en profite pour montrer ses muscles dans le domaine : presque 700 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine.

La firme s’est posée deux grands objectifs avec ce lancement : simplifier la vie de l’utilisateur en unifiant son système derrière une interface générale et, évidemment, rendre GPT plus « intelligent ».

Fini le choix entre les modèles

De l’aveu même de Sam Altman, le président d’OpenAI, il était devenu trop complexe d’utiliser ChatGPT de façon optimale.

Sur un compte abonné à ChatGPT Plus, l’interface de ChatGPT propose les modèles 4o « idéal pour la plupart des tâches », mais aussi o3 pour une « utilisation du raisonnement avancé », o4-mini « le plus rapide en matière de raisonnement avancé » et enfin o4-mini-high « idéal pour le codage et le raisonnement visuel ». Dans un menu avancé, l’outil propose aussi GPT 4.5, GPT 4.1 et GPT 4.1 mini. Impossible pour un néophyte de s’y retrouver.

Tout cela, c’est fini avec GPT-5, désormais ChatGPT proposera « la meilleure réponse, à chaque fois, sans avoir à choisir de modèle ». En réalité, le choix se fera en coulisse à votre place, où OpenAI continuera d’exploiter plusieurs modèles. D’ailleurs, la firme lance aujourd’hui en réalité GPT-5, GPT-5 Pro, GPT-5 mini et GPT-5 nano.

Un modèle « plus intelligent »

Comme à chaque version de son LLM GPT, OpenAI promet une réduction drastique des hallucinations, ces moments où une IA peut complètement dérailler, et une amélioration de la précision.

La firme indique que GPT-5 possède un modèle de raisonnement offrant des réponses plus justes que n’importe lequel de ses précédents modèles.

Elle a également dessiné trois axes d’améliorations pour son modèle : les tâches de programmation, les tâches d’écriture et les questions de santé.

Dans chaque cas, il s’agit d’offrir des réponses plus précises, de mieux comprendre le contexte de l’utilisateur, mais aussi d’être plus clair sur les limites du logiciel. OpenAI rappel ainsi que ChatGPT ne remplace pas un professionnel de santé.

Advanced Voice pour tous

Le mode conversation à la voix de ChatGPT évolue également. OpenAI va débrancher le mode vocal standard sous 30 jours, pour basculer tout le monde vers Advanced Voice.

Ce dernier utilise des modèles multimodaux pour comprendre nativement votre voix plutôt que de passer par une transcription vers du texte de votre requête pour générer sa réponse.

Disponible dès aujourd’hui, gratuitement

La bonne surprise, c’est qu’OpenAI annonce une disponibilité dès aujourd’hui de GPT-5, et ce, pour tous les utilisateurs.

Évidemment, les utilisateurs de la version gratuite auront seulement accès aux modèles GPT-5 et GPT-5 mini, tandis que les abonnés Pro auront l’accès à GPT-5 Pro et le droit à un nombre illimité de requêtes.

Pour les développeurs, OpenAI ouvre l’accès à des API pour GPT-5, GPT-5 mini et GPT-5 nano. Les tarifs annoncés sont de 1,25 dollar par million de tokens en entrée, et 10 dollars par million de tokens en sortie.