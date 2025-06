Nio, le constructeur de la voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie vient d’annoncer l’arrivée de nouveautés majeures sur ses voitures. De quoi faire mieux que Tesla dans certains domaines.

Nio ET5T (2025) // Source : Nio

Chez Nio, l’innovation ne s’arrête pas à la batterie de 150 kWh capable de 1055 km d’autonomie ou à la “recharge” des batteries en 3 minutes (grâce au battery swaping que nous avons pu tester). Le constructeur chinois vient de déployer une mise à jour majeure sur ses modèles les plus récents.

Et elle pourrait bien redéfinir notre vision de la conduite assistée. Si Tesla a longtemps tenu la corde avec son Autopilot ou son FSD, Nio pourrait bien lui ravir la vedette avec une série de fonctionnalités tout juste déployées

Le stationnement d’urgence intelligent : Nio fait mieux que Tesla

La nouveauté la plus médiatique, c’est cette fonction de sécurité capable de prendre les commandes en cas d’inattention prolongée du conducteur. Si Nio détecte que le conducteur ne réagit plus, il ne se contente pas de ralentir sur la voie et d’activer les warnings (comme le fait une Tesla). Il cherche une bande d’arrêt d’urgence ou une aire de sécurité, change de voie, s’y gare proprement, active les feux de détresse et peut même alerter les secours.

Le système est disponible sur plus de 400 000 voitures Nio via une mise à jour logicielle comme annoncé dans le communiqué de presse. Dit autrement, toutes les voitures du constructeurs sont éligibles : Nio ET5, ET5T, ET7, ET9, ES6, EC6, ES7, EC7 et ES8.

Le parking autonome, sans carte, sans GPS, sans mémoire

Mais la vraie démonstration de force de cette mise à jour, c’est peut-être ailleurs qu’il faut la chercher. Dans les parkings souterrains. Là où la majorité des systèmes d’aide à la conduite deviennent aveugles, celui de Nio continue de voir, et d’amener le conducteur jusqu’à sa place de parking. Celle-ci est déjà prise ? Pas de problème, la voiture se gare sur la place libre la plus proche.

La dernière version du système NOP+ introduit ce que la marque décrit comme une fonction de « guidage autonome sans carte en parking souterrain », une première mondiale en production de masse. L’idée : permettre au véhicule de comprendre son environnement, sans aucune carte préchargée, sans navigation GPS, sans historique de trajet. À la place, il s’appuie sur une perception purement visuelle et sémantique des panneaux et marquages au sol.

Oui, vous avez bien lu. La voiture peut comprendre les indications visuelles du parking (panneaux, fléchage, numérotation), reconnaître du texte comme « sortie » ou « ascenseur », et même associer une place de stationnement à la sortie d’un bâtiment, en traversant plusieurs étages et zones si nécessaire.

Le tout avec des instructions en langage naturel : « Va te garer près de l’entrée nord », « Trouve-moi une place proche de l’ascenseur ». Une fonctionnalité qui ne demande qu’à être testé.

On est loin du simple valet mode de Tesla ou BMW. Nio propose ici un vrai système de navigation autonome en environnement non balisé, ce que même les robotaxis les plus avancés peinent encore à faire en toute fiabilité, sans toute une armada de capteurs.