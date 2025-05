Dévoilée en 2023, la Nio ET9 a le droit à une technologie révolutionnaire de direction sans fil (steer-by-wire). Et bonne nouvelle, cette dernière vient d’être approuvée pour un usage en Europe. Ce qui signifie de la voiture électrique va bientôt arriver chez nous ?

Encore méconnue chez nous, Nio fait partie de ces jeunes marques chinoises très prometteuses qui arrivent tout doucement en Europe. Fondée en 2014, l’entreprise est indépendante et a commencé à vendre certaines de ses voitures électriques sur le Vieux Continent. Mais pour le moment, la France en est encore privée.

Une technologie révolutionnaire

À la fin de l’année 2023, l’entreprise avait levé le voile sur un tout nouveau modèle, qui jouera le rôle de vaisseau amiral. Il s’agit de l’ET9, une grande berline électrique longue de 5,3 mètres et rivalisant avec la Tesla Model S. Ultra luxueuse, elle a le droit à une technologie de pointe, encore peu développée dans l’industrie automobile. Il s’agit de la direction sans fil, connue sous le nom de Steer-by-wire. Le principe est on ne peut plus simple. En fait, ce dispositif se passe de colonne de direction, qui est simplement remplacée par un calculateur.

En d’autres termes, il n’y a aucun lien mécanique entre le volant et les roues.

Une solution qui offre de nombreux avantages, à commencer par une meilleure fiabilité mais surtout un confort accru. Les vibrations de la route seraient réduites de 80 % et il serait possible de régler plus finement la démultiplication du volant. Ce qui permet d’offrir un diamètre de braquage réduit à basse vitesse. En conduite plus sportive, la direction peut devenir plus précise pour améliorer l’agilité. De plus, l’abandon de la partie mécanique devrait aussi aider au développement de la conduite autonome de niveau 3 de Nio.

Bref, il n’y a que des atouts pour cette solution. Et voilà que celle-ci devrait désormais bientôt être proposée sur la berline électrique. C’est ce qu’annonce le patron de la marque, William Li sur sa page Weibo. homme d’affaires confirme que « la technologie steer-by-wire d’ET9 a obtenu la certification E-Mark de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe ». Et c’est un grand pas pour le constructeur, qui sera le seul à y proposer cette technologie. En effet, Nio est la seule marque au monde à voir son dispositif être approuvé sur le Vieux Continent et en Chine à la fois.

De quoi prendre une sacré longueur d’avance par rapport à ses concurrents. Car Tesla propose déjà une direction sans fil sur son Cybertruck, mais seulement aux États-Unis. Il souhaiterait cependant l’étendre sur d’autres modèles de la gamme, dont certains sont déjà commercialisés en Europe. En parallèle, Peugeot travaille aussi au développement de sa solution maison. Celle-ci avait été montrée sur son concept Inception, dévoilé en 2023. Elle sera ensuite déployée sur de futurs modèles de série au cours des prochaines années, avec la future Peugeot 208.

De nombreuses utilisations

Avec cette nouvelle technologie qui fait l’impasse sur les éléments mécaniques, la Nio ET9 offre une maniabilité largement accrue. Comme le rappelle le site Car News China, le volant est désormais en mesure de pivoter jusqu’à 240 degrés de chaque côté. Et ce en ne tournant que de 0,66 tour. Ce qui évite d’avoir à croiser les mains, notamment lors des demi-tours et des manœuvres de stationnement. Lorsque la conduite autonome est enclenchée, le volant est totalement déconnecté des roues et il n’a besoin de tourner que de 10 degrés pour faire changer l’auto de direction.

Pour ce qui est de la fiabilité, le constucteur chinois se veut rassurant. Il estime que la probabilité de défaillance est estimée à 4,5 FIT, ce qui correspond à une panne tous les 25 368 ans en moyenne. Autant dire que ce n’est pas prêt d’arriver, même si les voitures électriques affichent une durée de vie de plus en plus grande.

Nio rappelle que la direction steer-by-wire représente actuellement l’un des « trois nouveaux composants majeurs » des véhicules intelligents. Cela inclut les puces de conduite intelligentes, les systèmes d’exploitation complets et le châssis intelligent.

Reste désormais à savoir si cette technologie arrivera en Europe sur l’ET9 ou si elle équipera un modèle déjà vendu sur le continent. Pour mémoire, le constructeur commercialise déjà ses ET5, ES6 et autre ES8, entre autres. Mais il risque de se faire concurrencer très bientôt par Mercedes, qui a annoncé l’arrivée de sa direction sans fil à partir de 2026. Elle sera associée à un tout nouveau volant qui prendra une forme inspiré du « yoke » proposé par Tesla.