Cette voiture électrique chinoise fait mieux que toutes les autres, y compris Tesla

Nio dévoile l'ET9, un titan de technologie : avec une autonomie écrasant la concurrence et une charge ultra-rapide, elle se positionne comme un des sérieux challengers du marché électrique, surpassant même Tesla et n'importe quel constructeur allemand.

Nio, marque automobile chinoise, a émergé comme un acteur significatif dans l’industrie des véhicules électriques. Nous les avons croisés à Shanghai, Nio est déjà très présente en Chine, l’entreprise a réussi à s’implanter en Europe, notamment en Allemagne, et envisage d’étendre son marché en France avec une stratégie de marque plus abordable. La fin de l’année 2023 a vu Nio faire des annonces importantes lors des Nio Day 2023, la plus notable étant le lancement de la nouvelle ET9, un modèle qui matérialise l’ambition de l’entreprise de combiner performance et luxe.

L’ET9 est une réponse de Nio au marché des berlines électriques haut de gamme. Cette voiture de 5,3 mètres de long repose sur d’impressionnantes roues de 23 pouces, ce qui lui donne une stature dominante. Elle est conçue pour capturer le segment de marché premium avec des caractéristiques telles qu’un spoiler actif et un lidar ultra grand angle, visant à améliorer la sécurité et la performance aerodynamique.

Plateforme 900 V, charge à 600 kW, batterie semi-solide…

La plateforme 900 V de l’ET9 est l’une de ses caractéristiques les plus impressionnantes, permettant une puissance de charge maximale de 600 kW (tension de 925 V, une puissance de pointe de charge de 600 kW et un courant de pointe de 765 A). Cette spécification place Nio parmi les leaders mondiaux, en termes de capacités de charge rapide, promettant des valeurs supérieures à la plupart de ses concurrents. L’ET9 est également équipée d’une batterie semi-solide de 150 kWh basée sur la plateforme NT3 de Nio. Cette batterie, en plus d’offrir une autonomie de près de 1000 km (en cycle CLTC, plus optimiste que le WLTP), peut être chargée pour une autonomie de 255 kilomètres en seulement 5 minutes, et être complètement remplacée en 3 minutes grâce à une technologie de remplacement rapide. Nous avions vu cette technologie de battery swapping en Chine et en Europe.

Au cœur de l’ET9 se trouve un système de propulsion intégrale, avec un moteur à aimant permanent de 340 kW à l’arrière et un moteur à induction de 180 kW à l’avant. Cette configuration délivre une puissance totale de 520 kW, garantissant à la fois une accélération rapide et une efficience élevée. Nio ne lésine pas sur la performance de suspension non plus, promettant une technologie plus avancée que celle de la Porsche Panamera, ainsi qu’une direction aux roues arrière pour une manœuvrabilité optimale.

Au-delà de ses spécifications techniques, l’ET9 se distingue par un design luxueux. Avec un empattement de 3,25 mètres, elle offre un espace intérieur spacieux, rivalisant avec les meilleurs en matière de confort et d’élégance. Pour les passagers arrière, l’expérience est rehaussée par des écrans OLED de 14 pouces. Nio développe son propre OS, SkyOS, ainsi que ses smartphones Android. Le design extérieur n’est pas en reste, relativement sobre.

Les précommandes sont ouvertes, du moins en Chine, pour l’ET9, au prix de 102 315 euros environ. C’est une alternative sérieuse pour les amateurs de berlines électriques de luxe, surtout face à la Model S Plaid. Avec l’ET9, Nio ne se positionne pas seulement comme un concurrent dans le secteur de l’électrique ; il s’affirme comme un précurseur.