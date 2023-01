Peugeot Inception : on a vu la voiture électrique française du futur

Parmi les stars du CES de Las Vegas cette année, une création bien de chez nous, le concept-car Peugeot Inception. Sous une allure franchement futuriste, il cache de nombreux indices sur les voitures électriques Peugeot de demain. Nous l’avons vu de près et en avons parlé avec la patronne de Peugeot, Linda Jackson.

L’arrière tronqué et les feux géants donnent une signature visuelle forte au concept Peugeot.Même si Peugeot n’annonce aucun retour sur le marché US, la marque hexagonale a choisi le CES de Las Vegas plutôt que le Mondial de l’Auto pour présenter son concept Inception, annonçant la toute nouvelle génération 100 % électrique à venir dans la marque et plus largement, le groupe Stellantis. Un groupe qui compte 4 marques américaines : Chrysler, Jeep, Dodge et RAM parmi ses 14 marques, dont deux dédiées à la mobilité.

Le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a donné une keynote en ouverture du salon où il a partagé ses vues sur l’avenir du groupe, suggéré le possible downsizing des opérations avec le développement de l’électrique et d’un marché potentiellement en retrait à cause du coût d’achat moyen moins accessible au plus grand nombre, et donné des précisions sur les futures générations qui contribueront à l’ambition de devenir le premier du secteur à être neutre en carbone dès 2038.

Un acteur tech de mobilité avec la taille d’un grand groupe et l’esprit d’une start-up : telle est la définition de Stellantis par son boss, rien que ça ! C. Tavares a confirmé le travail avec Foxconn, Amazon et Qualcomm pour ses futures voitures.

Les batteries solides, enfin

Il s’est aussi attardé sur les évolutions des technologies de batteries, avec la collaboration avec Factorial pour la réduction d’usage de cobalt. Objectif 2026 avec l’arrivée tant attendue de batterie à électrolyte solide promettant 30 % de densité énergétique en plus (50 % pour la génération suivante) et jusqu’à 800 km d’autonomie.

C’est justement ce qui est indiqué dans la fiche technique du concept Peugeot Inception, tête de gondole de Stellantis au CES, fort de ses 680 ch. Ainsi la marque frenchy a-t-elle réussi à attirer tous les regards avec un show-car particulièrement spectaculaire, véritable manifeste de l’avenir de Peugeot. Basé sur la version XL de la toute nouvelle plateforme STLA 100 % électrique, il a pour vocation d’évoquer tout le potentiel de cette nouvelle génération.

Une voiture électrique aux mesures américaine

Sur le stand Stellantis, alors que le public se presse pour découvrir l’impressionnante Inception aux mesures américaines (5 m de longueur), nous avons pu rencontrer Linda Jackson, directrice générale de la marque Peugeot. L’Anglaise a fait toute sa carrière dans l’automobile avant de prendre les commandes de Citroën, puis Peugeot depuis un an. “Nous avons choisi de faire une voiture aussi grande car c’était la meilleure manière d’intégrer toutes les technologies que nous voulions montrer”, explique-t-elle. “Nous voulions introduire des lignes vives, angulaires mais sans en faire trop, ajoutant de la fluidité. Les futurs modèles reprendront des éléments de design du concept. Allure est le nouveau mot pour résumer la marque.”

La face avant n’est pas du genre gentille… L’arrière tronqué et les feux géants donnent une signature visuelle forte au concept Peugeot. Le fin affichage latéral est à la fois esthétique et pratique.

En détaillant le concept-car français, on ressent une première impression d’agressivité surtout due à sa méchante face avant avec sa calandre très penchée, rétro-éclairée et avec pour seul regard, ses griffes verticales. La douceur des lignes latérales, des traitements de surface vient calmer le jeu et l’allure générale de l’auto, proche d’un coupé, très fluide, fait oublier qu’il s’agit d’une berline quatre portes.

Les immenses surfaces vitrées traitées comme une bulle de casque d’astronaute présentent de jolis reflets, tandis que les bas de portes sont parcourus d’une ligne d’écran affichant des infos comme le niveau de charge ou la conduite autonome : à la fois sobre et spectaculaire, bien vu.

Un lounge futuriste

Le pare-brise ultra plongeant, presque jusqu’à l’avant de la voiture, donne une vue panoramique sur son cockpit. Immanquable, l’affichage rond du cockpit en LEDs blancs, comme posé sur la planche de bord, attire l’œil, mais manque de précision pour qu’on puisse en voir les fonctionnalités, supposées ou réelles à stade. Le système de bord appelé STLA Brain sera régulièrement mis à jour à distance, à la manière des updates d’OS de smartphone sur une base régulière.

Les portes antagonistes ouvertes dégagent largement la cabine et permettent de mieux voir l’organisation du poste de pilotage. En forme de volant, l’Hypersquare comme l’appelle Peugeot est rectangulaire, percé de 4 trous qui sont autant de commandes tactiles pour les fonctions du véhicule. “Nous voulions préserver le plaisir de conduite créé avec l’i-Cockpit et la réflexion a mené à l’Hypersquare, qui dirige les roues by wire. Nous avons fait beaucoup de tests, c’est comme une expérience de console pour nos clients les plus jeunes,” explique L. Jackson. Ce qui nous rappelle le yoke de Tesla.

Très visible depuis l’extérieur… …l’habitacle est très ouvert.

Vaste et clair, très moderne et à la fois très froid avec ses matériaux bruts (tôle galvanisée notamment), le véritable salon qui fait office d’habitacle rappelle le monde du design de mobilier. Un luxe permis par l’espace dégagé par une vraie architecture électrique. Des sièges de voiture qui ressemblent à des sofas ? Nous n’avons pas été autorisés à nous y asseoir, dommage, car ils avaient l’air bien accueillants.

Vers des voitures de série

Alors, que retenir de ce show-car qui force le trait ? L’ergonomie repensée devrait trouver le chemin de la production, avec une direction entièrement électronique qui permet des mouvements bien plus limités du “volant” rectangulaire. Les commandes (phares, essuie-glaces, son, info-divertissement…) dans les cavités tactiles de l’Hypersquare ont aussi une chance de devenir une nouvelle façon d’interagir avec sa voiture, remplaçant les touches au volant et les leviers de commodos classiques.

Le design prendra aussi la direction de ce que dévoile ce concept, avec un style plus marqué encore qu’aujourd’hui, histoire de se démarquer de l’abondance de marques qu’on verra apparaître ces prochaines années, surtout dans les catégories plus compactes, zone de confort de la marque au Lion. Rendez-vous autour de 2025 pour voir le résultat sur la route.

