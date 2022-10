Le fabricant de l’iPhone dévoile deux voitures électriques et souhaite que Tesla les vende

Après avoir présenté un SUV, une berline et un bus l'an dernier, la firme taïwainaise Foxconn dévoile deux nouveaux modèles de voitures électriques. Ceux-ci ne seront toutefois pas commercialisés sous son nom et l'entreprise espère pouvoir les fabriquer pour Tesla.

Alors que le marché de la voiture électrique se développe à vitesse grand V, de nombreux nouveaux acteurs souhaitent à leur tour tenter leur chance. Car outre les constructeurs automobiles traditionnels, d’autres secteurs s’intéressent également à cet univers. Et notamment celui de la tech, alors que plusieurs entreprises comme Xiaomi ou encore Sony souhaitent également se lancer.

C’est également le cas de Foxconn, une société taïwanaise notamment connue pour concevoir les produits des grandes entreprises telles que Samsung, Nintendo ou Huawei, mais également pour fabriquer les iPhone d’Apple dans ses usine. L’an dernier, la firme avait levé le voile sur trois modèles, à savoir un SUV, une berline et un bus, à l’occasion de l’événement Hon Hai Tech Day 2021.

Aujourd’hui, elle dévoile deux nouveaux modèles électriques, un crossover et un pick-up baptisés Model B et Model V.

Model B

L’arrivée de ce crossover compact n’est pas vraiment une surprise, alors que Foxconn avait déjà dévoilé quelques images et informations à son sujet il y a quelques jours. Se positionnant dans le segment des Renault Mégane E-Tech et autres Volkswagen ID.3, ce Model B reprend la plateforme MIH du Model C, un SUV électrique légèrement plus grand, rival du Tesla Model Y.

Profitant de lignes épurées, dessinées par le studio italien Pininfarina, celui-ci affiche alors un Cx de 0,26 qui reste tout de même encore loin de celui de la Mercedes EQS, à seulement 0,20.

Si aucune image de l’intérieur n’a encore été montré, celui-ci devrait être plutôt spacieux, alors que le communiqué de la marque annonce un empattement de 2,8 mètres. Le SUV électrique ne donne en revanche quasiment aucune information technique. Foxconn annonce simplement une autonomie de 450 kilomètres, sans préciser le cycle d’homologation utilisé.

Pour l’heure, aucun partenaire n’a été mentionné pour la commercialisation de ce Model B, alors que l’entreprise taïwanaise ne vend aucun de ses modèles en son nom propre. À ce propos, le patron de l’entreprise espère pouvoir un jour fournir des voitures électriques à Tesla, comme il l’a mentionné lors de cet évènement.

Le Model C, que l’on peut voir ci-dessus, entrera en production dans quelques mois, pour des premières livraisons à Taiwan au cours du second semestre 2023.

Model V

Mais ce n’est pas la seule nouveauté officialisée par Foxconn, qui lève également le voile sur un inédit pick-up 100 % électrique. Celui-ci devrait alors rivaliser avec le Ford F-150 Lightning, le Tesla Cybertruck ou encore le Rivian R1T. Ce dernier complète une gamme déjà bien étoffée mais la firme ne donne là encore que très peu de détails à son sujet.

On sait seulement qu’il affiche une charge utile d’une tonne et qu’il peut tracter jusqu’à trois tonnes. Celui-ci peut accueillir jusqu’à cinq occupants et est doté de rétroviseurs caméra.

Là encore, ce nouveau venu sera vendu sous un autre nom, alors que le Model C dévoilé l’an dernier est par exemple devenu le Luxgen N7, dans le cadre d’un partenariat noué entre Foxconn et la firme taïwanaise Yulon Group. Le pick-up sera assemblé dans son pays natal, mais également en Thaïlande ainsi qu’aux États-Unis On ne connaît pas encore sa date officielle de lancement.

Rien n’a été dit quant à une éventuelle arrivée en Europe, mais il n’est pas impossible qu’un constructeur utilise cette plateforme pour proposer un pickup électrique sur le Vieux Continent.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.