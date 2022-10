Sony : sa première voiture électrique sera réservée aux plus fortunés… et aux plus patients

Très attendue, la première voiture électrique développée par Sony ne devrait pas arriver avant 2026. Et elle ne sera vraiment pas à la portée de toutes les bourses, bien au contraire.

Et si le marché automobile n’était plus uniquement réservé aux constructeurs traditionnels ? Aujourd’hui, de nombreuses marques issues de la tech souhaitent également se lancer dans ce domaine, comme c’est notamment le cas de Xiaomi qui travaille au lancement de son premier véhicule,ainsi qu’Apple et son fameux projet d’Apple Car. Mais ces acteurs ne sont pas les seul à vouloir s’y mettre, puisque Sony a également un projet similaire.

En partenariat avec Honda

En 2020, la marque notamment connue pour ses consoles de jeux vidéo a levé le voile sur sa toute première voiture électrique baptisée Vision-S à l’occasion du CES de Las Vegas. Un véhicule inédit et ultra-technologique, qui donnait alors une idée des ambitions de l’entreprise. Un an plus tard, en janvier dernier, celle-ci dévoilait à la surprise générale un SUV sept places électrique, encore sous forme de prototype.

C’est également à ce moment-là que la société officialisait la création de Sony Mobility Inc, une branche dédiée à la mobilité, avec pour ambition de faire le meilleur usage du potentiel de l’intelligence artificielle et des technologies de robotisation, appliqué à la mobilité.

Quelques mois plus tard, Sony annonçait la signature d’un partenariat avec Honda et la création d’une joint-venture baptisée Sony Honda Mobility pour la création de sa première voiture électrique. Selon l’agence de presse américaine Reuters, celle-ci ne devrait alors pas voir le jour avant l’année 2026, aux États-Unis et au Japon, alors qu’une arrivée en Europe serait encore à l’étude.

Pour l’heure, on en sait encore très peu sur cette auto, qui devrait embarquer une motorisation 100 % électrique dont les spécificités n’ont pas été annoncées. On sait toutefois que celle-ci adoptera un positionnement premium, avec un ticket d’entrée élevé qui n’a pas encore été détaillé pour l’instant.

Il se pourrait également que la voiture sera proposée avec une longue liste de services payants, auxquels il sera possible de souscrire via un abonnement. Une stratégie déjà mise en place par certains constructeurs, dont BMW.

De nombreuses technologies

Assimilée à un « smartphone avec des roues », cette nouvelle arrivante sur le marché devrait donc être un véritable concentré de technologies. Selon Reuters, elle sera notamment équipée de la conduite autonome de niveau 3, seulement proposée pour l’heure par les Mercedes EQS et Classe S. Une technologie autorisée en Europe depuis le début de l’été et en France depuis le 1er septembre.

C’est Sony qui sera en charge de développer la partie logicielle de la voiture, et donc de proposer diverses fonctionnalités sur abonnement. Comme l’explique Numerama, de nombreuses choses pourraient être envisagées, comme une plateforme de SVOD similaire à Bravia Core. Un accès à PlayStation Plus permettant de jouer à la console lors de longs trajets en mode autonome pourrait également être proposé.

De son côté, Honda apportera son savoir-faire dans le domaine de l’automobile pour le développement de la plateforme et de la motorisation de la voiture. Il faudra toutefois encore faire preuve d’un peu de patience pour pouvoir découvrir les spécificités techniques de cette voiture, qui pourrait simplement être la version définitive de la Vision-S. Forte de 400 kW, soit environ 543 chevaux, elle devrait aller directement chasser sur les terres de Tesla, mais également des nouvelles marques chinoises telles que Nio ou BYD.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.