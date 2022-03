Oui, Sony va vraiment construire une voiture électrique… avec Honda

Sony et Honda ont annoncé leur intention de concevoir une voiture électrique, ensemble. L’un se chargera du développement et des ventes, l’autre des services et du divertissement.

Sony et les voitures électriques, ce n’était pas que du vent. La marque japonaise avait en effet étonné son monde en présentant aux CES 2020 et 2022 un concept de berline électrique (Vision-S) et SUV électrique de 7 places (Vision-S 02), respectivement. Sans que l’on comprenne réellement ses intentions à court, moyen et long terme.

Les choses se concrétisent vraiment en ce début d’année 2022, puisque Sony et Honda ont officialisé leur alliance qui mènera à la conception d’un véhicule branché, selon un communiqué de presse officiel. Deux accords sont actuellement sur la table : l’un porte sur la création d’une coentreprise, l’autre sur un projet de développement conjoint.

Des rôles bien définis

De toute évidence, aucune caractéristique technique n’a été dévoilée. Nous ne sommes qu’aux prémices de ce projet commun. L’heure est plutôt à la définition des rôles et des tâches. Honda va donc concentrer son énergie sur la conception, le développement et les ventes du véhicule électrique.

De son côté, Sony va apporter son savoir-faire en matière de capteurs, télécommunications, divertissement et réseau. Le groupe va même développer une plateforme de services spécialement conçue pour la mobilité. Et c’est à peu près tout ce que l’on sait à l’heure d’écrire ces lignes.

Objectif 2025

Le duo s’est tout de même fixé un objectif temporel concernant la commercialisation de leur produit : l’année 2025 a été annoncée, ce qui leur laisse trois petites années pour arriver à leurs fins. À voir désormais sur quel segment Honda et Sony veulent se positionner, en sachant que ce dernier a présenté des concepts de berline et SUV.

Sony devrait néanmoins muscler son jeu en matière d’expérience numérique. Car si l’on se fie aux technologies embarquées aperçues dans son Vision-S 02, cela peut laisser perplexe. Était en effet installée une série d’écrans aux bordures pour le moins grossières, qui ne respiraient clairement pas la modernité.

