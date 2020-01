Sony Vision-S : surprise, voici un prototype de voiture électrique dévoilé au CES 2020

Sony vient de faire ce qui pourrait être l'une des plus grandes annonces surprises au CES 2020 : une voiture électrique. Nommée Sony Vision-S, il s'agit d'une berline électrique conçue pour mettre en valeur les nombreux atouts du conglomérat technologique japonais, des produits de divertissement aux capteurs de caméra, ainsi que l'important écosystème de partenaires du groupe japonais.

La plus grande surprise a été… un prototype de voiture électrique nommé Vision-S. « Si la dernière décennie a été mobile… les prochaines années seront axées sur la mobilité » : ce sont les mots de Kenichiro Yoshida, PDG de Sony, lors de la conférence qui a eu lieu au CES de Las Vegas où nous avons pu découvrir le logo PS5 et la gamme de nouveaux téléviseurs pour 2020.

La Vision-S est un prototype de voiture électrique qui représente l’idée de mobilité de la marque japonaise. Un véhicule développé avec d’autres entreprises et où certaines des dernières technologies de Sony sont présentes, dont ses nouveaux capteurs d’images mais aussi sa technologie 360 Reality Audio.

La Vision-S est une berline construite sur une nouvelle plateforme de véhicule électrique, c’est le groupe Magna qui a collaboré avec Sony. Magna est une entreprise canadienne spécialisée dans l’équipement automobile et sous-traitant pour de nombreux constructeurs. À l’intérieur, on retrouve jusqu’à 33 différents capteurs, y compris (évidemment) des capteurs CMOS et ToF pour surveiller à la fois l’extérieur et l’intérieur du véhicule.

L’entreprise a également présenté son nouveau Lidar pour voitures autonomes. Le terme Lidar correspond à un acronyme qui nous vient de l’anglais Light (ou Laser Imaging) Detection And Ranging, comprenez détection et estimation de la distance… Et Sony n’est pas exactement nouveau dans le secteur des caméras pour véhicules, puisque ses capteurs sont déjà utilisés dans des véhicules tels que la Toyota Corolla ou la Lexus NX.

Pour la conception de cette voiture électrique, Sony s’est associé à des marques aussi diverses que Continental, Nvidia, Magna, GNX, Bosch, Here Maps ou encore Qualcomm. En montrant ce prototype de la Vision-S, Sony a souhaité s’ouvrir de nouvelles portes. Il faudra attendre pour savoir si cette présentation s’inscrire dans une stratégie plus complète de l’entreprise dans ce secteur.