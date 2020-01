Voici le logo de la PS5 (vous n’allez pas être surpris)

La PS5 au CES 2020 ? La console a bien été évoquée comme certaines rumeurs l’annonçaient. Sony a dévoilé son logo.

Pendant sa conférence du CES 2020, Sony a dévoilé le logo de la PlayStation 5 (alias la PS5). Pendant ce temps là, AMD et Microsoft ont dévoilé de nouvelles informations sur la Xbox Series X, avec les connectiques à l’arrière de la console (ou du PC) qui comprennent un double port USB-C mais aussi deux ports HDMI.

Sony a également expliqué avoir vendu plus de 5 millions de casques PlayStation VR depuis le lancement de l’appareil en octobre 2016. De plus, la marque japonaise a insisté sur le nombre de PS4 vendues : 104 millions, ce qui en fait la deuxième console de jeu la plus vendue de l’histoire derrière la PS2. Pour rappel, la PS2 a été vendue à plus de 158 millions d’exemplaires.

Concernant le logo, il est exactement comme prévu, Sony a suivi à nouveau les lignes des logos PlayStation 3 et PlayStation 4 pour la PS5. La typographie est la même, seul le chiffre a changé. Au final, nous avons eu des informations plus intéressantes non officielles ces derniers jours, en particulier concernant le kit de développement.