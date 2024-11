Netflix a un nouveau pari pour révolutionner le jeu vidéo et vous n’allez pas être surpris

La plateforme de streaming Netflix donne des nouvelles de sa branche jeux vidéo avec une direction qui tend vers l’intégration massive d’intelligence artificielle.

Après avoir fait fermer son seul studio jeux vidéo AAA, le géant de la SVoD, Netflix ne s’avoue pas vaincu et tente de revenir sur le devant de la scène en misant sur une technologie qui a le vent en poupe chez les technophiles : l’intelligence artificielle.

« Un tournant dans le développement de jeux »

C’est sur LinkedIn que Mike Verdu, nouvellement nommé VP responsable de GenAI chez Netflix, s’est entretenu sur les suites qu’allait prendre la section jeux vidéo du géant. On y apprend que Verdu « travaille à créer un tournant dans le développement de jeux et les expériences des joueurs en utilisant l’IA générative ». Une décision peu surprenante au vu des orientations que prennent ces dernières années l’industrie de la tech.

Verdu indique n’avoir jamais été « aussi enthousiaste à l’idée d’une opportunité dans cette industrie depuis les années 90 ». Il évoque une période faste pour les jeux vidéo avec un potentiel de création « illimité ». S’il précise avoir une vision de « l’IA axée sur le créateur, qui place le talent créatif au centre » évoquant une technologie qui permettrait à de grandes équipes de travailler plus rapidement ou à de plus petites d’avoir des outils de pointes. On ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour les équipes du seul studio de jeux vidéo que Netflix possédait qui a fermé avant même qu’ils aient pu sortir un jeu.

