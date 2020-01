Sony PlayStation 5 : de nouvelles photos volées du dev kit et sa manette

La PS5 sortira cette année, c'est déjà établi. En attendant, nous pouvons découvrir de nouvelles photos du dev kit et de sa manette.

L’année 2020 sera l’année de la nouvelle génération de consoles. Microsoft a marqué le coup lors des Game Awards en dévoilant en avant-première le design et le nom de sa première console de prochaine génération : la Xbox series X.

Sony ne devrait plus tarder à répliquer en annonçant quelques premières informations techniques pointues sur sa PlayStation 5. D’ici là, nous ne pouvons pour le moment profiter que de quelques fuites.

Nouvelles photos volées du dev kit PS5

Nous savions déjà l’apparence du dev kit de la PS5, présenté en rendu sur notre image de une. De véritables photos avaient déjà fuité quelques semaines auparavant pour nous confirmer son design.

Aujourd’hui, un utilisateur sur Reddit repéré par The Sixth Axis a posté de nouvelles photos de celui-ci. Il indique travailler au nettoyage des locaux d’une entreprise en U(bisoft, nreal, nity, tout est possible).

Le plus intéressant sur cette fuite est qu’elle nous permet de voir de plus près une manette rattachée à la console de développement. Et si nous savons que Sony travaille sur une DualShock 5, la manette rattachée semble bien se rapprocher d’une simple DualShock 4 de l’ère PS4, avec un touchpad plus prononcé cependant qui tend à indiquer que les manettes de développement sont tout simplement des manettes PS4 réadaptées.

Il se pourrait malgré tout que son dos réserve quelques surprises, comme l’intégration de deux nouveaux boutons à l’arrière que l’accessoire récemment présenté par Sony rajoute aux DualShock 4, ou même que ses entrailles intègrent le nouveau système de vibration. Une vision plus conservatrice est que cette plateforme de développement puisse aussi bien être utilisée avec une DualShock 4 qu’une DualShock 5, et que les différences entre les deux ne soient pas si grandes qu’elles nuiraient au bon développement d’un jeu de nouvelle génération comme GodFall.

Voilà qui connote en sous-texte une bonne nouvelle pour la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5. Cependant, il est difficile de totalement établir la situation : les dev kit ne sont pas forcément tous égaux dans l’industrie et certains acteurs (notamment les studios possédés par Sony, à titre d’exemple) ont accès plus rapidement aux dernières versions que d’autres.

Tout est donc à prendre comme un petit regard derrière le rideau fermé de l’industrie plutôt qu’une véritable source d’information, ce qui est déjà appréciable en soi.