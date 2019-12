Sony dévoile un accessoire pour la DualShock 4 : à peine annoncé, déjà critiqué

Au lieu d'annoncer une nouvelle manette, Sony vient de dévoiler un nouvel accessoire qui se branche à la DualShock 4.

Sony vient d’annoncer un accessoire à destination de la manette DualShock 4 : c’est un add-on qui permet d’ajouter 16 actions différentes à deux touches dorsales. Sony précise sur son blog le fonctionnement de cet accessoire : « les deux touches arrières peuvent se voir attribuer jusqu’à 16 actions différentes comme les touches triangle, cercle, R1 et R2 et fournissent un retour tactile exceptionnel ; vous pourrez donc sauter et glisser sans rien manquer de l’action ».

Cet accessoire qui se branche via le port d’extension intègre également un petit écran OLED pour visualiser sa configuration personnalisée. Sony précise également que la manette peut gérer jusqu’à 3 profils différents pour sauvegarder les configurations des joueurs. Le fabricant japonais annonce que l’accessoire fonctionnera avec tous les jeux PlayStation 4 et PlayStation VR. Cet accessoire PlayStation sera en vente le 14 février 2020 au prix de 29,99 euros.

Déjà critiqué

Même s’il est toujours intéressant de rajouter des boutons personnalisables sans avoir à racheter une nouvelle manette, les joueurs semblent néanmoins être dubitatifs à propos de l’écran OLED situé derrière la manette, qui s’ajoute à une manette de jeu qui n’a pas l’autonomie comme point fort.

La plupart des autres questions pointent également le timing de l’annonce : à quelques mois de l’arrivée de la PlayStation 5, on se demande si cet accessoire sera rétro compatible avec la manette qui accompagnera la sortie de la nouvelle console.

Ce nouvel accessoire semble être également une réponse à la manette Xbox Elite Série 2 de Microsoft qui a reçu énormément d’avis positifs par la presse et les joueurs. Dernièrement, Microsoft a d’ailleurs levé les voiles sur sa nouvelle manette Xbox pour accompagner la nouvelle console Xbox qui sera commercialisée fin 2020. Cette manette est plus petite que l’actuelle et intègre un bouton de partage (comme la DualShock 4 depuis des années).