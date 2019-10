Sony a déjà confirmé que sa future PlayStation 5 serait compatible avec les jeux PS4. Mais à quel point ? L'équipe assure travailler sur une rétrocompatibilité complète.

C’est désormais officiel : la PS5, future console de Sony, sortira sur le marché fin 2020. D’ici là, le constructeur japonais dévoile petit à petit ses spécificités, notamment l’intégration d’un SSD sur lequel il insiste particulièrement.

Pour le reste, nous savons déjà que la console sera compatible avec les jeux PS4, les deux ayant une architecture similaire. Mais à quel point ? Le journal japonais Famitsu a interrogé l’équipe de développement sur cette question.

La PS5 cherche une rétrocompatibilité complète avec la PS4

La réponse est assez simple : Sony étudie la question pour le moment, mais travaille bien sur une rétrocompatibilité complète. Les officiels de la marque ont en effet répondu :

« Nous ferons de notre mieux pour nous assurer que l’équipe de développement peut fournir une rétrocompatibilité complète. Nous le vérifions. Merci de patienter pour de plus amples informations ».

Pour le moment, seul Microsoft s’est véritablement penché sur la question et offre aux joueurs Xbox One une large liste de titres Xbox 360 et Xbox compatibles avec la Xbox One. En semi-réponse, Sony avait alors proposé quelques titres PS2 sur son service de cloud gaming PlayStation Now.

Les joueurs, eux, sont de plus en plus nombreux à s’exprimer en faveur aussi bien du jeu en ligne partagé entre les consoles que de la rétrocompatibilité. Sur ces deux points, le constructeur japonais est le plus lent à s’ouvrir, mais la PS5 pourrait enfin lancer ce mouvement. On espère qu’en prime de la PS4, les PS3, PS2 et PS1 seront aussi concernées. Il serait dommage de ne jamais goûter à Persona 3 FES.