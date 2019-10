Dans une interview accordée à Wired, Jim Ryan de PlayStation a confirmé que le « cross play » — qui permet de jouer en ligne avec d’autres plateformes type Xbox One ou Nintendo Switch — était désormais sorti de bêta. Tous les développeurs souhaitant en profiter le peuvent désormais.

Sony a récemment baissé drastiquement les prix de son service de cloud gaming PlayStation Now, qui est désormais aussi accessible qu’un abonnement Netflix. À cette occasion, le CEO de SIE Jim Ryan s’est exprimé auprès de Wired sur la stratégie de Sony.

L’occasion également pour l’homme de revenir sur le « cross play », cette fonctionnalité qui permet aux joueurs PS4 de jouer en ligne avec les joueurs Xbox One et Nintendo Switch. Poussée par la popularité de Fortnite, et après quelques réticences de la part du constructeur japonais, elle est aujourd’hui adoptée par très peu de jeux.

Le cross play ouvre réellement ses portes sur PS4

Tout cela va bientôt changer. En effet, lors de cette interview, Jim Ryan semble avoir confirmé aux journalistes de Wired que le cross play était officiellement sorti de bêta. Ainsi, n’importe quel développeur souhaitant en profiter peut maintenant le faire sur la console de Sony, qui pourra jouer en ligne avec les Xbox One, Nintendo Switch et autres PC de ce monde.

Cependant, cela n’a pas encore été annoncé en grande pompe sur les canaux officiels de la marque. Le constructeur attend peut-être une plus grande adoption de la part des développeurs, ou a prévu une véritable annonce à venir. À l’heure actuelle, rares sont les titres à en profiter : on compte Fortnite, Rocket League, PUBG et le très récent Call of Duty Modern Warfare.

Nul doute qu’ouvrir enfin ces vannes fera que les prochains jeux ayant une composante en ligne marquée en profiteront tous. A contrario, il n’est pas dit que la technologie soit facilement adaptable pour les jeux déjà sortis sur le marché. Il faudra observer la situation sur les prochains mois.