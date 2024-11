Sony vient de déposer un nouveau brevet qui pourrait transformer radicalement l’expérience de jeu sur console. Le document décrit une nouvelle manette équipée d’un bouton dédié permettant aux joueurs de « rembobiner » leur partie en temps réel.

Jouer sur iPhone avec une manette DualSense // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une nouvelle innovation récemment brevetée par Sony permettrait aux joueurs d’accéder à une timeline de leur session de jeu, offrant la possibilité de naviguer dans leurs moments de jeu passés, de les marquer d’un signet, de les revivre et même de les partager. Une fonctionnalité particulièrement utile pour les amateurs de RPG souhaitant réécouter des conversations importantes ou retrouver l’emplacement d’objets découverts précédemment.

D’après le brevet, repéré par Tech4Gamers, l’aspect le plus novateur de cette technologie réside dans la possibilité de rejouer ses moments préférés, comme des combats de boss ou des rencontres mémorables. Sony reconnaît dans le brevet que « l’accès au gameplay récent pendant une partie est techniquement difficile », ce qui suggère que cette fonctionnalité pourrait être réservée à la future PlayStation 6 et à sa nouvelle génération de manette DualSense.

La DualSense de la PS6 devrait se doter d’un nouveau bouton

Cette approche rappelle la récente fonction Steam Game Recording de Valve, disponible sur PC et Steam Deck. Bien que les consoles actuelles comme la PS5 et la Xbox Series X permettent déjà de capturer des screenshots et de courts clips de gameplay, enregistrer plus de 30 secondes de jeu reste complexe.

Il est intéressant de noter que certains jeux, notamment les séries Forza Motorsport et F1, proposent déjà des fonctions de retour en arrière limitées. Cependant, la proposition de Sony va plus loin en envisageant une fonction universelle accessible via un bouton dédié sur la manette.

Comme toujours, on rappelle qu’un brevet ne garantit pas la commercialisation future de la technologie. Sony a déjà déposé de nombreux brevets ambitieux qui n’ont jamais vu le jour, comme un système d’invocation inspiré d’Elden Ring ou une manette capable de reproduire des sensations de chaud et de froid.