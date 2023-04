Florian Mueller, expert en brevets sur les nouvelles technologies depuis 20 ans, dénonce dans un article de son blog personnel la tendance du constructeur japonais Sony à s'estimer supérieur à ses concurrents dans ses demandes de brevet... depuis plus de dix ans.

Si l’écart entre les ventes de PlayStation 5 et de la Xbox Series X/S n’était pas suffisant, Sony s’amuse à rabaisser ses concurrents dans ses demandes de brevet. C’est en tout cas ce que pointe du doigt l’expert en brevets Florian Mueller, dans un article de son blog Foss Patents publié le dimanche 9 avril 2023.

Relayée le lendemain par le site spécialisé Video Games Chronicle, cette pratique tout à fait légale mais « puérile et peu professionnelle » durerait depuis plus de dix ans, selon cet expert.

Spécialiste des brevets relatifs aux nouvelles technologies depuis 20 ans, Florian Mueller réagissait à un article du média en ligne GameRant, évoquant un brevet récent du constructeur japonais.

Dans ce document, Sony décrit l’usage éventuel d’une prochaine télécommande universelle comme compatible autant avec ses produits PlayStation qu’avec « un système de divertissement à domicile d’un fabricant différent bien qu’inférieur. »

Un tacle gratuit envers Microsoft et Nintendo selon GameRant et qui « soulève de graves questions psychiatriques », s’alarme l’expert en brevets sur son blog. Selon Florian Mueller, cette formulation est courante de la part de Sony « depuis une douzaine d’années dans des dizaines de demandes de brevet différentes », capture d’écran d’un brevet de 2011 à l’appui.

Pour appuyer sa critique, l’expert affirme que même si ses concurrents lui sont réellement inférieurs sur un marché donné, « cela ne signifierait pas que toute invention qu’un brevet Sony prétend décrire […] est par définition innovante et mérite une protection par brevet. »

For more than a decade, #Sony's #patent applications have been disparaging #Microsoft and #Nintendo as 'inferior manufacturer[s]' of video game consoles: gratuitous, childish, unprofessionalhttps://t.co/P2ftyIOIC0#PlayStation #Xbox #consolewars

Dozens of examples since 2011.

— Florian Mueller (@FOSSpatents) April 9, 2023