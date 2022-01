Entre la Xbox et la PS5, la France a choisi la Nintendo Switch

Les chiffres de vente des consoles en France dévoilent à quel point Nintendo domine le marché grâce à la Nintendo Switch.

Microsoft et Sony ont lancé depuis un peu plus d’un an leurs nouvelles consoles de jeux : la PlayStation 5 et les Xbox Series S et Series X. Le journaliste Oscar Lemaire a pu obtenir les chiffres de ventes des consoles en France en 2021 pour le site Ludostrie. L’occasion de dresser un bilan objectif du marché en France, avec des données précises. On peut voir qu’entre les deux géants qui s’opposent à travers leurs fans sur le web, c’est en réalité Nintendo qui tire son épingle du jeu.

Une console vendue sur deux est une Switch

Le site révèle en effet que Nintendo a pu vendre 1 231 000 consoles Nintendo Switch en 2021 ce qui amène le total à près de 6 millions de consoles écoulées en France depuis le lancement de 2017. Avec de tels chiffres, la console est en fait l’une des plus populaires à avoir foulé le sol français, à égalité avec la Wii et la PlayStation 4, alors qu’elle n’a pas encore terminé sa vie.

Plus concrètement, la Nintendo Switch représente 57,52 % des ventes de consoles de salon en 2021. Sony et Microsoft doivent donc se partager le reste du marché. Sans surprise c’est la PlayStation 5 qui arrive en deuxième position avec 29% du marché. Microsoft termine la course avec seulement 11% des ventes pour les Xbox Series. La marque PlayStation a toujours rayonné historiquement en France et le lancement de ces nouvelles consoles le démontre une nouvelle fois.

Contrairement au reste du monde, les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series réalisent de moins bonnes ventes que la PlayStation 4 et la Xbox One en leurs temps en raison du manque de stock. Rappelons que cela ne se vérifie pas sur le marché international : les Xbox Series ont réalisé une année record et la PlayStation 5 suit la même tendance malgré la pénurie.

Xbox Series S ou X ? PS5 avec lecteur ou non ?

En regardant de plus près les chiffres de vente, il est intéressant de savoir ce que les consommateurs ont choisi entre les différents modèles proposés par Sony et Microsoft. Ainsi, le modèle classique de PlayStation 5 avec lecteur de disques représente 85 % des ventes de PS5. Heureusement, car le modèle sans lecteur de disque est vraiment moins intéressant.

Du côté des Xbox, les ventes sont beaucoup plus équilibrées avec une Xbox Series S à « un peu plus de 50 % ». Avec son prix agressif de 300 euros, son design discret et l’association au Xbox Game Pass, la petite console de Microsoft est bien plus intéressante. Il y a toutefois fort à parier que la popularité de la Xbox Series S s’explique par le manque de stock de la Series X. La petite console est bien plus simple à trouver et acheter alors que la Series X n’a été disponible que par intermittence en 2021.

C’est seulement avec la fin de la pénurie que nous pourrons réellement évaluer la popularité de chaque console. En attendant, c’est Nintendo avec une Switch plus simple à produire, des jeux populaires et une console à un prix plus compétitif qui peut le mieux s’en sortir et gagner en popularité.

