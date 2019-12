PlayStation 5 : un brevet pointe vers deux boutons supplémentaires

Un brevet déposé par Sony permet de découvrir un design de manette très proche de celui de la PlayStation 4, mais avec deux boutons supplémentaires en dessous du contrôleur. Un positionnement qui rappelle l'accessoire lancé récemment par Sony pour la PS4.

L’année 2020 devrait faire la place belle aux consoles de nouvelle génération. Qu’il s’agisse de Sony ou de Microsoft, les deux constructeurs prévoient en effet de lancer à la fin de l’année 2020 leurs nouvelles machines, la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

Si Microsoft a déjà dévoilé le design final de sa console, ce n’est cependant pas le cas de Sony. De quoi permettre encore à notre imagination de travailler, en s’appuyant notamment sur les différentes fuites au sujet de la PS5. L’une d’entre elles nous vient d’un brevet découvert par Android Central à propos d’une nouveauté pour les manettes de la console. Le brevet, déposé par Sony le 26 décembre dernier, dévoile en effet ce qui pourrait être le design de la DualShock 5. On peut y voir un contrôleur de prime abord très classique, ressemblant à celui de la PlayStation 4. Néanmoins, on peut noter deux touches supplémentaires, présentes en dessous de la manette.

Le positionnement de ces deux boutons n’est pas sans rappeler ce que propose déjà Microsoft avec sa manette Xbox Elite Series 2, mais surtout l’accessoire lancé la semaine dernière par Sony. Baptisé « Back Button Attachment » (attache de bouton arrière), il s’agit d’un accessoire à brancher à la manette pour profiter d’un petit écran OLED et surtout de deux boutons supplémentaires.

On se demandait alors à quoi pourrait servir un tel accessoire, lancé un an seulement avant la prochaine console de Sony. Avec l’apparition de ce nouveau brevet, on peut imaginer que la manette de la PlayStation 5 intégrera donc deux boutons supplémentaires et que l’accessoire pour la DualShock 4 permettra de rendre la manette compatible avec les jeux de la future console de Sony.

On devrait en savoir davantage sur la PlayStation 5 lors de son annonce qui devrait avoir lieu en juin prochain, lors de l’E3 de Los Angeles.