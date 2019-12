Xbox Series X : quelle est sa taille ? On a fait le calcul et on le compare à la PS4 Pro

Microsoft a présenté à la surprise générale le design et le nom de sa prochaine console de jeu, la Xbox Series X. Nous avons calculé la taille de l'objet et l'avons comparé à deux consoles de la génération actuelle : la PlayStation 4 Pro et la Xbox One X.

Quelle taille fait donc la prochaine Xbox ? Est-ce que la Xbox Series X rentre dans mon meuble TV ? Des interrogations légitimes depuis que Microsoft a dévoilé le design de sa nouvelle console en forme de grand monolithe noir, sans plus précisément en annoncer les dimensions.

Pour aller plus loin

Xbox Series X : puissance

Calculer les dimensions de la Xbox Series X

Comme vous, nous avons eu envie de savoir quelle taille faisait la Xbox Series X, et dans sa présentation officielle, Microsoft nous livre plusieurs points de référence pour connaitre l’échelle. Il y a d’abord la nouvelle manette Xbox, que nous avons préféré laisser de côté puisque Microsoft a annoncé qu’elle serait légèrement plus petite que la manette Xbox One actuelle.

Surtout, on peut apercevoir pendant la vidéo de présentation deux éléments parfaitement standard, le lecteur de disques Blu-ray, dont les disques font 12 centimètres de diamètre, et le port USB Type-A en façade. C’est ce dernier que nous avons retenu pour nos calculs. De la taille de ce port USB Type-A (12 mm de large pour 4,5 mm d’épaisseur) on en déduit que la façade de la Xbox Series X mesure 15 cm de large pour 30 cm de hauteur. Les autres images de la console montrent que la forme de sa base est un carré. On en déduit donc que la console de Microsoft mesure : 15 x 15 x 30 cm.

Comparatif avec la Xbox One X et la PlayStation 4 Pro

Pour mieux se représenter la taille de l’objet, nous avons réalisé un « mockup » en carton qui malgré son aspect et l’impression un peu sommaire de la face avant, mesure bien précisément 30 cm de hauteur pour 15 x 15 cm à la base. Nous avons ensuite comparé ce mockup à la Xbox One X et la PlayStation 4 Pro.

La Xbox One X mesure 30 cm de large, ce n’est donc pas une surprise si notre mockup prend le même espace en largeur lorsqu’il est posé à l’horizontale. Rappelons d’ailleurs que Microsoft a bien indiqué que la Xbox Series X pourra être utilisée verticalement ou horizontalement. En revanche, dans cette configuration, les 15 cm de hauteur que prend l’objet le rendent beaucoup plus encombrant que la Xbox One X et ses 6 cm.

Notre mockup montre aussi à quel point la console sera moins profonde qu’une console habituelle lorsqu’elle est posée à l’horizontale.

Même constat avec la PS4 Pro, qui fait elle aussi 30 cm de large, mais seulement 5,5 cm de haut et 33 cm de profondeur quand elle est posée à l’horizontale.

Trop grand pour les meubles TV ?

Au premier abord, la nouvelle Xbox Series X semble être assez difficile à placer dans les meubles TV. Rares sont en effet les appareils audiovisuels à faire 15 cm de hauteur lorsqu’ils sont posés à l’horizontale. Il en existe pourtant toute une catégorie, qui semble avoir été un élément de référence pour les équipes de Microsoft, il s’agit des amplis. Les amplis Hi-Fi, que l’on utilise en particulier pour les installations Home Cinema, par exemple ceux des marques Denon ou Yamaha, sont assez épais et mesurent souvent 15 cm de hauteur environ.

Si vous cherchez un nouveau meuble TV, les amplis Hi-Fi peuvent être un bon point de référence pour vérifier la compatibilité du meuble avec la nouvelle console de Microsoft.