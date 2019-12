Microsoft Xbox Series X : la Scarlett dévoile son nom, son design, sa manette et son premier jeu exclusif

Lors des Game Awards 2019, Microsoft a enfin officialisé le nom de la prochaine console Xbox jusque là appelée Project Scarlett : la Xbox Series X. La nouvelle console est prévue pour l'hiver 2020, et dévoile déjà son design, sa manette et son premier jeu.

Nous savions déjà que l’année 2020 serait l’année où les nouvelles générations de console se dévoileraient. Sony a déjà commencé à présenter sa PlayStation 5, quand Microsoft nous a promis sa prochaine console sous le nom de Project Scarlett.

Dans la nuit du jeudi au vendredi se tenaient les Game Awards 2019, une cérémonie récompensant les meilleurs jeux et personnalités du jeu vidéo de l’année. C’est lors de cette conférence que Phil Spencer a décidé de faire une apparition.

La Project Scarlett devient Xbox Series X

Et quelle apparition, puisque Microsoft a officiellement dévoilé le nom de sa prochaine génération de consoles : la Xbox Series X. La nouvelle console est prévue pour l’hiver 2020, et présente déjà un premier design de console.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Fait étonnant : celle-ci semble vouloir être posée à la verticale par défaut, même si Microsoft précise qu’elle conçu pour aussi être posée à l’horizontale. Son design d’une grande forme rectangulaire n’est pas ordinaire dans l’univers des consoles de jeu vidéo et ressemble plutôt à s’y méprendre à une tour de PC.

Caractéristiques techniques

Une interview de Gamespot permet de confirmer certains éléments technique de la console. D’abord, en plus d’être « designée pour un futur dans le cloud », elle pourra mettre en pause et reprendre plusieurs jeux simultanément, un véritable multitache pour la première fois sur une console de jeu en somme.

Microsoft réaffirme vouloir lancer la console la plus puissante du marché, et Phil Spencer a confirmé que le processeur intégré était 4 fois plus puissant que celui de la Xbox One X, avec une puce graphique capable de délivrer 12 TFlops de puissance.

La manette

Notez que cette nouvelle console s’accompagne également d’une nouvelle manette. Cette dernière sera compatible avec la Xbox One et Windows 10, et sera incluse avec la console. Sa principale nouveauté est d’intégrer un bouton de partage sur les réseaux sociaux.

Senua’s Saga Hellblade 2

Côté jeu toutefois, nous avons enfin pu voir un premier trailer qu’on nous promet être réalisé dans le moteur du jeu final. Hellblade : Senua’s Sacrifice aura le droit à une suite sur Xbox Series X avec Senua’s Saga Hellblade 2.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ninja Theory, récemment racheté par Microsoft, est toujours le développeur de ce jeu que l’on présume être prévu pour le lancement de la machine. Nous savons également que les quinze studios possédés par Microsoft travaillent sur des titres Xbox Series X.

La place pour une Xbox Series S

Mais au delà de ces premières annonces, c’est le nom de la console elle-même qui interpelle. « Series X » semble vouloir indiquer que plusieurs modèles de cette Xbox X seraient disponibles à la sortie, comme les rumeurs l’indiquaient un temps. Se rapprochant toujours plus du modèle PC, la Xbox deviendrait-elle similaire sur cet aspect également ?

Nul ne le sait pour le moment. Il nous faudra probablement attendre l’E3 2019 avant d’avoir plus de détail sur la question.