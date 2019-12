D’après des sources fiables et concordantes, Microsoft travaillerait sur une seconde Xbox next gen pour son Project Scarlett. Elle serait moins puissante et moins chère.

Microsoft prépare sa nouvelle génération de consoles Xbox pour la fin de l’année 2020. Cette génération ne comprendrait pas qu’une machine, mais bien deux, comme certaines rumeurs le prédisaient en début d’année. On doit ce retournement de situation à deux sources très réputées, avec d’une part le journaliste de renom Jason Schreier pour Kotaku, et d’autre part Tom Warren, journaliste du site The Verge et spécialiste de l’actualité Microsoft.

En 2018, Phil Spencer s’est exprimé pour la première fois à l’E3 sur la prochaine génération de console, et parlait à ce moment de « consoles » au pluriel. Puis à l’E3 2019, des échos de sources crédibles estimaient que Microsoft avait annulé sa nouvelle console la moins puissante, connue sous le nom de code « Lockhart », alors que la plus puissante « Anaconda » venait d’être officiellement annoncé par Microsoft.

Pas de Blu Ray pour alléger le prix

D’après Jason Schreier, la Xbox Lockhart est toujours en développement, et devrait faire l’impasse sur le lecteur Blu Ray, et intégrer une puce graphique moins puissante. En fait, Microsoft n’aurait jamais annulé son projet de seconde console de jeu pour la prochaine génération.

Le succès en fin d’année de la Xbox One S All Digital Edition, qui a eu le droit à de grosses promotions, a montré que certaines personnes pouvaient se passer d’un lecteur de disque.

On ne connait pas encore le prix des prochaines consoles de jeux, mais le but serait bien de proposer une solution très accessible sur le marché.

Une puissance limitée

Avec cette double sortie, Microsoft proposerait d’un côté une remplaçante pour la Xbox One S, et de l’autre une remplaçante pour la Xbox One X : deux niveaux de prix, pour deux niveaux de performances.

En termes de performance brute, la Xbox « Lockhart » aurait le droit à certaines nouveautés comme un processeur bien plus rapide et un stockage SSD, mais sa puissance graphique serait limitée et comparable à la PlayStation 4 Pro.

L’objectif de Microsoft serait d’afficher les jeux en 4K à 60 images par seconde sur la Xbox Anaconda, le modèle puissant, et en QHD (1440 p) à 60 images par seconde pour la Xbox Lockhart. Toujours d’après Jason Schreier, la PlayStation 5 aurait des performances équivalentes au modèle Anaconda. Le risque avec la sortie de la Xbox Lockhart serait donc de niveler vers le bas les performances des jeux de la prochaine génération, en créant une console bien moins puissante que ses cousines. D’après The Verge, la Xbox Anaconda embarquerait 10 TFLOPs de puissance graphique, une mesure à prendre avec des pincettes, mais qui la placerait à équivalent avec Google Stadia. La Xbox Lockhart serait plutôt à 4 TFLOPs, et serait donc plutôt équivalente à une PS4 Pro.

Dernière indiscrétion de la part de ses sources, Sony et Microsoft auraient été terrifiées en 2018 de l’arrivée de Google sur le marché du jeu vidéo avec Stadia. Le lancement effectif du service de Google en cette fin d’année aurait rassuré les deux marques.