C’est la baisse de prix la plus significative de toute l’histoire des consoles. Commercialisée en mai dernier à 229 euros, la Xbox One S All Digital 1 To, avec 3 jeux intégrés (Forza Horizon 3, Sea of Thieves et Minecraft), est aujourd’hui remisée à 129 euros sur Electro Dépôt, soit une remise de plus de 40 % en quelques mois seulement.

La décote des consoles n’est pas un phénomène rare. Elles ont souvent tendance à baisser leur prix une fois qu’elles sont bien installées sur le marché, ou qu’une nouvelle génération est sur le point d’arriver. Malheureusement pour la Xbox One S All Digital, ou heureusement pour nous, la mise à jour de la console sans lecteur Blu-Ray subit ces deux facteurs de plein fouet en quelques mois de commercialisation seulement, notamment à cause de la présence de la Xbox One première du nom depuis 2013, ainsi que de l’arrivée de la future Xbox Scarlett.

La Xbox One S All Digital en bref

Plus compact que la Xbox One classique

Pertinente avec l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate

Compatible HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X

L’accès au même catalogue jeux que la Xbox One X, la 4K en moins

Livrée avec une manette et 3 jeux dématérialisés, la console Xbox One S All Digital 1 To est aujourd’hui disponible à 129 euros sur Electro Dépôt, contre 229 euros habituellement.

Retrouvez la Xbox One S All Digital à 129 €

Notez que l’offre n’est pas compatible avec une livraison à domicile, mais via un retrait en magasin-dépôt. Pour consulter la disponibilité du produit, nous vous invitons à référencer votre code postal dans le champ adéquat pour trouver le magasin Electro Dépôt le plus proche de chez vous.

La Xbox One S All Digital en détail

La Xbox One S All Digital reprend le design de la Xbox One S classique. De ce fait, les deux consoles possèdent les mêmes caractéristiques, à savoir un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz avec 1,3 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive. Cependant, un détail vient tout changer : le lecteur Blu Ray.

Sans la possibilité de mettre un disque dans la console, cette version All Digital mise en effet tout sur la dématérialisation du contenu. Un produit logique et parfaitement légitime avec les attentes de Microsoft en matière de jeux vidéo pour l’avenir, notamment avec son service Xbox Game Pass Ultimate. Ce dernier permet d’avoir accès à Xbox Live Gold pour jouer en ligne, mais aussi à plus d’une centaines de jeux en illimité, à télécharger directement sur la console. Ne pas confondre avec xCloud, le nouveau service streaming du jeu vidéo développé par la firme américaine.

La console n’est en revanche pas livrée avec un abonnement, mais avec 3 codes de téléchargement pour Forza Horizon 3, Sea of Thieves et Minecraft. À condition d’être équipé en conséquence, vous pourrez profiter de ces jeux dans les meilleures conditions grâce à la compatibilité HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X de la console de Microsoft. La Xbox One S All Digital profite par ailleurs de tout le catalogue de la Xbox One X, mais la 4K en moins.

Retrouvez la Xbox One S All Digital à 129 €

Découvrez notre guide d’achat dédié

Pour en découvrir davantage sur le monde fabuleux des jeux vidéo, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures consoles en 2019.