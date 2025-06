Dopés à l’IA, les nouveaux écouteurs Realme Buds Air 7 Pro sont déjà en promotion sur Amazon

Les Realme Buds Air 7 Pro sont de récents écouteurs sans fil qui intègrent une intelligence artificielle bien utile, notamment pour la traduction en direct. Proposés à 140 euros à leur lancement, ces modèles sont actuellement affichés à 89 euros sur Amazon.

Officialisés aux côtés des nouveaux smartphones de la marque, comme le GT 7, les Realme Buds Air 7 Pro ont récemment rejoint le catalogue d’écouteurs sans fil de la marque chinoise. Ils succèdent aux Buds Air 6 Pro et se démarquent notamment par l’intégration d’une intelligence artificielle bien utile dans certaines situations. Ces Buds Air 7 Pro ont beau avoir été lancés il y a peu, on les trouve déjà 50 euros moins chers.

Ce qu’il faut savoir sur les Realme Buds Air 7 Pro

Des écouteurs légers et résistants

Équipés de la réduction de bruit active

Une IA pour traduire des conversations en direct

Annoncés à 140 euros, les Realme Buds Air 7 Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à 89 euros sur Amazon.

Des écouteurs légers et endurants

Les nouveaux Realme Buds Air 7 Pro sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires, et donc dotés d’embouts en silicone qui se logent dans le pavillon auriculaire. Ils y sont ainsi bien maintenus, ce qui devrait notamment rassurer les sportifs, d’autant plus que cette paire est certifiée IP55, et donc protégée contre la transpiration et les projections d’eau. On apprécie aussi leur légèreté : chaque écouteur pèse 4,89 grammes.

Ils s’accompagnent d’un boîtier entièrement conçu en aluminium aviation, censé être plus robuste que d’autres. Grâce à lui, les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 48 heures d’autonomie, sans la réduction de bruit. Et avec la charge rapide, on peut gagner 11 heures d’écoute après seulement 10 minutes de charge. Dans les entrailles de ces Buds Air 7 Pro, on trouve par ailleurs un woofer de 11 mm et un tweeter micro-plan de 6 mm ; de quoi, selon la marque, délivrer un son équilibré avec des basses profondes et des aigus précis. Les écouteurs sont également certifiés Hi-Res Audio, ce qui leur permet de diffuser un son HD.

L’IA pour traduire en temps réel

Ces true wireless sont par ailleurs dotés de la réduction de bruit active, qui atteint 53 dB selon la marque. Les gamers peuvent de leur côté profiter d’une latence très faible de 45 ms, et donc d’une synchronisation optimale entre l’audio et l’image. Mais le véritable atout de ces Realme Buds Air 7 Pro, c’est évidemment l’intelligence artificielle qu’ils embarquent et qui débloque plusieurs fonctionnalités que les voyageurs et professionnels devraient apprécier.

En effet, ils ont par exemple droit à la traduction en direct, et donc communiquer en temps réel dans 34 langues étrangères différentes, tout comme avec les Honor Earbuds Open. La traduction face-à-face, soit la diffusion vocale automatique, en passant par un smartphone, est aussi de la partie, de même que le traitement des requêtes IA. Cette dernière fonctionnalité connecte directement les utilisateurs à Gemini, l’assistant IA de Google, leur permettant d’accéder instantanément à des informations précises en temps réel.

