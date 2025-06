Amazon n’aura pas attendu longtemps pour baisser le prix des Realme Buds Air 7, des écouteurs avec réduction de bruit

La marque chinoise Realme a mis les Buds Air 7 sur le marché il y a peu et ils sont déjà en promotion avec 14 % de réduction sur Amazon.

Realme Buds Air 7 // Source : Realme

Les Realme Buds Air 7 ont été présentés au monde lors du Mobile World Congress 2025, aux côtés d’autres appareils, notamment le smartphone Realme 14 Pro et sa déclinaison Realme 14 Pro Plus. La marque veut aussi viser large avec sa gamme audio, dont font partie les Realme Buds Air 7. Des petits intra-auriculaires déclinés en plusieurs coloris, proposant la réduction de bruit active, avec une belle autonomie et un son spatial à 360°. Et alors qu’ils sont sur Amazon depuis fin janvier 2025 pour 69,99 euros, vous les retrouvez déjà à 59,99 euros sur le même site.

Les points forts des Realme Buds Air 7

L’audio 360° créer un son Surround des plus immersifs

La certification IP55 et donc la résistance à l’eau et à la poussière

La réduction de bruit active efficace sur ce placement tarifaire

Les Realme Buds Air 7 ont été lancés à 69,99 euros en début d’année 2025 et vous les retrouvez déjà à 59,99 euros sur Amazon.

Des écouteurs abordables proposant des fonctions avancées

Les Realme Buds Air 7 sont des écouteurs Bluetooth tout ce qu’il y a de plus classique. Ils reprennent le look tige des AirPods avec les commandes tactiles sur ces dernières, pour contrôler le contenu audio. Ils sont intéressants parce que pour le prix, ils promettent une réduction de bruit active et intelligente de 52 dB, pour se couper des bruits externes et se concentrer. Une spécificité d’habitude réservée aux modèles coutant un peu plus cher, mais qu’on retrouve ici.

Autre atout de ces écouteurs : la prise en charge du son haute résolution LHDC 5.0 pour une qualité sonore supérieure. Sans oublier qu’ils sont compatibles Surround avec l’audio 360°, donc Realme fait de vrais efforts pour séduire et, vu le prix, ça fonctionne. Les Realme Buds Air 7 sont séduisants et pour une utilisation quotidienne, sans prétention, ils font parfaitement l’affaire.

Un design et une conception moderne

Les écouteurs ont un look plutôt moderne, sont disponibles en trois coloris et le boitier transparent permet de les voir lorsqu’ils sont dedans. Ce dernier sert bien entendu à les recharger quand ils n’ont plus de batterie. La marque annonce une autonomie de 7 h par cycle de charge, 30 h en tout avec le boitier. Et ça, avec l’ANC activée, puisque sans, vous avez 13 h d’autonomie par cycle et 52 h en tout.

Ils profitent en plus de la charge rapide : en étant branchés 10 minutes, ils regagnent 10 h d’autonomie. L’appairage se fait très rapidement en appuyant sur le bouton situé sur le boitier et, petit luxe plaisant : ils sont compatibles multipoint. Les Realme Buds Air 7 peuvent être connectés à deux appareils simultanément et vous passez de l’un à l’autre directement via les écouteurs.

