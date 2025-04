Des écouteurs performants sans se ruiner ? En 2025, realme a tout prévu pour vous

La marque chinoise prévoit d’élargir sa gamme d’écouteurs sans fil avec plusieurs lancements stratégiques tout au long de l’année 2025, s’appuyant sur les récents modèles comme les Buds Air7.

realme Buds Air7 // Source : realme

Spécialiste des smartphones aux bons rapport qualité/prix, la marque realme propose également une offre audio avec plusieurs écouteurs. Elle a récemment présenté sa vision pour 2025 concernant son écosystème d’appareils connectés, avec un accent particulier sur l’expansion de sa gamme d’écouteurs sans fil. La marque cherche ainsi à consolider sa position sur le marché des accessoires audio en proposant des solutions adaptées à différents segments de prix et besoins utilisateurs.

Les Buds Air7, des écouteurs avec réduction de bruit très abordables

Lors du Mobile World Congress (MWC) 2025, realme avait déjà donné un aperçu de ses ambitions technologiques en présentant non seulement sa série de smartphones 14 Pro, mais également plusieurs innovations audio.

realme Buds Air7 // Source : realme

La stratégie audio de realme pour 2025 s’articule autour de plusieurs gammes distinctes, chacune ciblant un segment spécifique du marché. Elle vient ainsi d’annoncer les écouteurs Buds Air7 constituant la référence premium actuelle. Ces écouteurs sans fil proposent des fonctionnalités intéressantes comme une réduction de bruit active (ANC) jusqu’à 52dB (selon la marque), la prise en charge du codec audio haute définition LHDC 5.0, et une autonomie totale atteignant 52 heures.

Ils embarquent des transducteurs de 12,4 mm de diamètres qui veulent offrir des basses profondes tout en proposant des médiums et des aigus nets via la présence d’un diaphragme en titane, d’un aimant N52 et d’une bobine de cuivre.

realme Buds Air7 // Source : realme

En outre, on peut également compter sur l’intégration de la technologie Spatial Audio à 360 degrés pour créer un son surround des plus immersifs. Les écouteurs realme Buds Air7 sont certifiés IP55 donc pouvant résister à des éclaboussures. Le contrôle de la musique s’effectue par la voie tactile. Les realme Buds Air7 sont déclinés en 3 coloris, ivoire doré, vert mousse et lavande. Ils seront disponibles dans les semaines à venir pour moins de 50 euros.

realme Buds Air7 // Source : realme

Des écouteurs pour tous les budgets et tous les usages

Pour élargir son offre et toucher davantage d’utilisateurs, realme prévoit de lancer dès mai 2025 un modèle d’entrée de gamme à 29,99 euros. Ce tarif agressif vise à rendre la technologie des écouteurs True Wireless Stereo (TWS) accessible au plus grand nombre, tout en maintenant un niveau de qualité sonore satisfaisant.

realme T200 Lite // Source : realme

La nouvelle série T200, dont le modèle T200 Lite a déjà été présenté, mettra l’accent sur le prix sans compromettre les fonctionnalités essentielles. Les écouteurs T200 Lite sont équipés d’un transducteur dynamique de 12,4 mm, soit 24% plus grand que la génération précédente, voulant aussi garantir des basses plus profondes et une meilleure qualité audio globale. Ils intègrent également une technologie de réduction de bruit basée sur l’intelligence artificielle pour les appels, une connectivité Bluetooth 5.4 permettant la connexion simultanée à deux appareils, et une autonomie impressionnante de 48 heures avec le boîtier de charge.

En outre, les écouteurs realme T200 Lite proposent également une fonction de charge rapide permettant d’obtenir jusqu’à cinq heures d’écoute après seulement 10 minutes de charge, ainsi qu’une résistance IPX4 aux éclaboussures, le rendant adapté aux séances d’entraînement et aux activités de plein air.

Et à l’avenir ?

Pour la seconde moitié de 2025, realme prévoit d’enrichir sa série Air avec des modèles haut de gamme. Ces futurs écouteurs devraient proposer une réduction de bruit active améliorée, de l’audio spatial pour une expérience immersive, et un design premium pour séduire les jeunes consommateurs. En outre, au-delà des écouteurs intra-auriculaires classiques, realme prévoit également d’introduire un nouveau concept appelé OWS (Open Wearable Stereo).

Ils viendraient ainsi concurrencer les modèles Bose Ultra Open Earbuds, Sony LinkBuds Open, Nothing Ear (open), Shokz OpenFit Air, Xiaomi OpenWear Stereo, JVC Nearphones HA-NP40T, Teufel Airy Open TWS ainsi que les Honor Earbuds Open. De son côté, Huawei propose également les FreeClip et annonce les nouveaux FreeArc. Cette nouvelle approche viserait les utilisateurs recherchant un port plus confortable.