Des écouteurs ouverts vraiment pas chers

JVC innove dans le domaine des écouteurs sans fil avec le lancement de ses nouveaux Nearphones HA-NP40T. Ces écouteurs à oreilles libres promettent une expérience d’écoute intéressante, alliant confort et conscience de l’environnement pour un prix des plus raisonnables.

Source : JVC

Il y a quelques mois maintenant, JVC lançait les écouteurs sans fil ouverts Nearphones HA-NT50T destinés aux sportifs et à ceux qui souhaitent rester alerte de leur environnement. Ces derniers remplaçaient les HA-NP35T lancés en 2022. Les JVC Nearphones HA-NP40T reprennent le même principe et donc, contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques qui obstruent le conduit auditif, ils reposent à l’extérieur de l’oreille.

D’une conception « open-ear », on peut les comparer aux Bose Ultra Open Earbuds, Sony LinkBuds Open, Huawei FreeClip, Nothing Ear (open), Shokz OpenFit Air ou aux Xiaomi OpenWear Stereo.

Le corps des écouteurs ne pèse que 8 grammes pour offrir un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée. On peut compter ici sur un système à tour d’oreille, comme les autres, mais avec un clip pivotant, baptisé « Pivot Motion » qui veut assurer un ajustement sûr et flexible, s’adaptant à différentes morphologies d’oreilles.

En fait, sous cette appellation, il faut comprendre qu’il s’agit de faire pivoter les écouteurs autour de l’oreille pour qu’ils se « calent ».

JVC HA-NP40T // Source : JVC

Les écouteurs sont certifiés IPX4 permettant une résistance à l’eau et à la transpiration et donc un usage adapté aux sports et sous une pluie légère.

Des performances audio au rendez-vous et une autonomie suffisante ?

Le principe de ces écouteurs « Open » est pratique, mais bien souvent la qualité sonore n’est pas vraiment au rendez-vous. Pour tenter d’apporter un son clair et une pression acoustique satisfaisante, les Nearphones HA-NP40T sont équipés de haut-parleurs à aimant néodyme de 16 mm. Pour personnaliser l’expérience d’écoute, JVC a intégré trois modes sonores sélectionnables : Normal, Grave et Clair.

Ils sont compatibles Bluetooth 5.4 voulant ainsi assurer une connexion stable et fiable. On peut commander la lecture, le volume et les appels grâce à des commandes tactiles intégrées aux écouteurs. Notez au passage qu’il est possible d’utiliser chaque écouteur en mode mono aussi bien pour la musique que pour les appels. Pour ces derniers, il y a un microphone intégré.

JVC HA-NP40T // Source : JVC

Côté autonomie, JVC annonce une écoute continue pendant 7h30, soit 2h de moins que les HA-NP50T, et pouvant atteindre 26 heures grâce au boîtier de charge. La marque indique qu’il faut compter sur un temps de 2h30 pour recharger complètement le boîtier et que 15 minutes de charge permettent d’utiliser les écouteurs pendant 70 minutes.

Disponibilité et prix des écouteurs JVC Nearphones HA-NP40T

JVC a fixé le prix public conseillé des Nearphones HA-NP40T à 99,99 euros, ce qui les place parmi les moins chers du marché dans cette catégorie. Ils sont déclinés en vert, noir ou bleu.