Des écouteurs qui se portent comme des piercings : ces JVC nearphones séduisent par leur prix en baisse et leur design atypique

JVC tente de se démarquer sur le marché des écouteurs Bluetooth avec les HA-NP1T concernés par cette réduction de 13 % sur Amazon.

HA-NP1T // Source : JVC

JVC est une marque bien connue pour la qualité de son travail sur le son et la vidéo. Elle s’adapte avec le temps pour proposer des produits en phase avec l’époque, parfois avec un petit twist de design comme sur les JVC HA-NP1T présentés avec une réduction de 13 %. Ces écouteurs sont de type ouverts, il n’y a donc pas de réduction de bruit active ou passive. Mais ils se posent sur le pavillon de l’oreille telle une boucle d’oreille ou un piercing, pour un look original.

Ce qui est intéressant sur les JVC HA-NP1T

Ils sont ultralégers malgré leur conception double

La connexion multipoint, toujours pratique

Les boutons physiques sont agréables à utiliser

Les JVC HA-NPIT coûtent d’habitude 129,99 euros. Sur Amazon, vous avez le modèle gris ciel qui est concerné par une promotion de 13 %, ce qui les met à 113 euros.

Des écouteurs qui se portent comme des bijoux

Pour se démarquer de la concurrence, JVC a donné un look spécial à ses HA-NP1T. Alors qu’une paire d’écouteurs classique est un petit objet qu’on se glisse dans le pavillon de l’oreille, là, vous avez deux parties par oreillette, ce qui fait quatre en tout. Vous glissez une oreillette sur le pavillon de l’oreille et il va tenir comme une boucle d’oreille, sans qu’il y ait de trou. Le son sort de l’écouteur juste en face de la conque pour vous faire profiter de votre contenu audio dans une bonne qualité globale.

Cette conception a des avantages et des inconvénients : ce sont des écouteurs ouverts, donc par nature, vous n’avez pas de réduction de bruit active possible et les personnes proches de vous peuvent percevoir votre son. Ces nearphones sont pourtant très légers, seulement 4,85 g par écouteur, c’est assez surprenant, car ils sont plus imposants que des écouteurs classiques. Néanmoins, ça fonctionne très bien.

Une autonomie à la hauteur de la concurrence

Les JVC HA-NP1T proposent des commandes physiques. Comme ils sont simplement posés sur votre oreille, la marque n’a pas voulu proposer de tactile pour éviter de les faire bouger par un faux mouvement. Là, vous avez un bouton physique par oreillette, il suffit donc de porter votre main à l’oreille, de maintenir l’écouteur en place avec l’index ou le majeur pendant que le pouce appuie sur le bouton.

Les écouteurs sont fournis avec un boitier de charger, puisque vous avez droit à 8 h d’écoute par cycle, et 24 h en tout. Le boitier est, lui aussi, un peu plus imposant, puisqu’il doit accueillir les quatre parties des écouteurs. Mais dans l’ensemble, il reste compact et léger, pratique à transporter. Enfin, la certification IPX4 fait que vous pouvez les porter pour vos séances de sport : ils résistent à la transpiration.

