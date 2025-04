Les nouveaux écouteurs sans fil d’Honor au design très atypique sont déjà 50 € moins chers

Les récents Honor Choice Earbuds Clip ressemblent à peu de paires d’écouteurs sans fil, avec leur conception inspirée des ponts traditionnels chinois. Actuellement, vous les trouverez à 99,90 euros au lieu de 149,90 euros sur le site officiel de la marque.

Si les écouteurs sans fil que l’on trouve sur le marché ont tendance à adopter des designs très similaires, certaines marques parviennent à se distinguer de la concurrence grâce à des looks atypiques. C’est justement le cas d’Honor avec ses Choice Earbuds Clip, qui présentent un design ouvert inspiré des ponts en arc traditionnels chinois, censé être bien confortable. Une paire assez originale, qui ressemble d’ailleurs aux FreeClip de Huawei, que la marque vend en ce moment à moins de 100 euros.

Les points essentiels des Honor Choice Earbuds Clip

Un design avec une arche en titane

Une certification IP54

Une autonomie de 36 heures

Initialement affichés à 149,90 euros, les Honor Choice Earbuds Clip sont désormais proposés à 99,90 euros sur le site officiel d’Honor grâce au coupon ACLIP.

Une conception très originale

Les Honor Choice Earbuds Clip sont donc des écouteurs sans fil à la forme assez unique et tout en courbes. La marque précise que leur design est inspiré des ponts traditionnels chinois en arc de pierre. Concrètement, la structure de ces écouteurs comprend un « pont » en arc fabriqué en alliage de titane, donc bien robuste et léger, qui relie le boîtier principal à un « haricot » de confort qui se positionne derrière l’oreille.

Vous l’aurez compris : tout comme les Huawei FreeClip, il ne s’agit pas d’écouteurs intra-auriculaires, mais d’écouteurs ouverts, qui n’offrent donc pas de réduction de bruit passive. Vous aurez sûrement l’impression de porter un anneau à l’oreille, mais le constructeur assure que cette conception offre un excellent confort, notamment grâce à la légèreté de chaque écouteur, qui ne pèse que 5,1 g. Et pour ne rien gâcher, les oreillettes sont certifiées IP54 contre la poussière et les éclaboussures. Mais attention, ils ne sont pas étanches.

Les fuites audio limitées

En raison de leur design ouvert, les Choice Earbuds Clip ne sont naturellement pas en mesure d’offrir une réduction de bruit active. On se console avec ses performances audio prometteuses. Les écouteurs intègrent plus précisément un transducteur dynamique de 10,8 mm avec un diaphragme en titane PEEK+PEN, qui promet des aigus clairs et des basses dynamiques. La marque a également implémenté une technologie de transmission sonore directionnelle pour limiter les fuites audio. Le son spatial est aussi disponible, de même que l’amplification dynamique des basses grâce à des algorithmes.

Pour garantir une qualité d’appel optimale, Honor a par ailleurs opté pour deux microphones haute sensibilité, couplés à un algorithme de réduction de bruit basé sur un réseau neuronal profond (DNN). Côté endurance, les Honor Choice Earbuds Clip ont une autonomie de 7 heures par charge, qui monte à 36 heures avec le boîtier de charge. Notez enfin que la connexion à deux appareils est possible et que l’appairage se fait rapidement et automatiquement avec les appareils Honor.

