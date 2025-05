Samsung Galaxy Buds 3 : ces écouteurs sans fil avec Galaxy AI intégré perdent 100 € de leur prix aujourd’hui

Lancés l’an dernier, les Samsung Galaxy Buds 3 ont beau être des écouteurs sans fil avec une réduction de bruit active, une dose d’IA et de bonnes performances audio, ils affichent pourtant un prix assez contenu. En ce moment, vous pourrez les trouver à 80 euros au lieu de 179 euros chez Leclerc.

Dans la large gamme d’écouteurs sans fil de Samsung, les Galaxy Buds 3 marquent une vraie rupture avec leurs prédécesseurs, notamment au niveau de leur design. C’est en effet avec eux que la marque sud-coréenne a dit « bye » au fameux format ‘haricot » pour lui préférer un design plus standard. Surtout, le fabricant a aussi misé sur de nombreuses améliorations techniques, de même que des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Si tout cela vous donne envie, sachez que les Galaxy Buds 3 sont actuellement nettement moins chers qu’à leur lancement.

Ce qu’il faut savoir sur les Samsung Galaxy Buds 3

Un design plus classique qu’avant

La réduction de bruit active bien présente

Galaxy AI intégré

Lancés à 179 euros, et actuellement affichés à 110 euros sur le site officiel, les Samsung Galaxy Buds 3 sont en ce moment proposés à 80 euros chez Leclerc.

Nouveau design pour une nouvelle vie

Vous l’aurez remarqué : les Samsung Galaxy Buds 3 n’arborent pas le traditionnel format « haricot » utilisé depuis 2019 par le fabricant. Ce dernier l’a troqué contre un format « tige » plus classique et s’est donc rapproché de celui des AirPods d’Apple. Ces écouteurs sans fil sont ainsi plus efficacement maintenus dans l’oreille grâce à cette tige ergonomique. Ces écouteurs sans fil sont par ailleurs des modèles ouverts, contrairement à la version Pro qui est intra-auriculaire, et donc plus isolante. Ajoutons à cela une certification IP57 : ils sont donc protégés contre la poussière, la transpiration et même l’immersion à faible profondeur.

Côté audio, les Galaxy Buds 3 sont compatibles avec l’audio Hi-Fi 24 bits 96 kHz, offrant ainsi une qualité sonore supérieure pour les utilisateurs les plus exigeants. Ils supportent aussi les formats SSC (Samsung Seamless Codec), AAC et SBC ; c’est basique, mais c’est déjà ça. La marque promet en tout cas des basses profondes et des aigus clairs.

Des écouteurs avec de l’IA dedans

Les Galaxy Buds 3 sont par ailleurs équipés d’une réduction de bruit active. Un gros point fort, donc, mais notez que leur format « open-type » n’est pas idéal pour gommer correctement tous les bruits extérieurs, en raison d’une isolation passive moindre. Mais Samsung promet tout de même que cette ANC peut être vraiment optimisée grâce à son intelligence artificielle, Galaxy AI. D’ailleurs, en parlant d’elle, sachez qu’elle permet notamment de traduire des phrases en temps réel, mais seulement s’ils sont appairés à un smartphone Galaxy compatible avec Galaxy AI.

Enfin, côté autonomie, le constructeur annonce une durée d’écoute de 6 heures sans ANC et jusqu’à 30 heures avec le boîtier. Avec l’ANC activée, l’autonomie descend à 5 heures, et le boîtier apporte jusqu’à 24 heures d’écoute au total.

